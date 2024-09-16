Incêndio deixa cenário de destruição às margens da BR 101 em Aracruz

(veja acima) feitas pelo cinegrafista Raphael Verly, da TV Gazeta, é possível ter uma dimensão do rastro de destruição deixado pelo fogo. Plantações de eucalipto, áreas de mata e vegetação ficaram destruídas após um incêndio às margens da BR 101 , na região de Guaraná, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . As chamas começaram por volta das 10h desta segunda-feira (16) e foram combatidas até por volta das 19h, após nove horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, cerca de 400 hectares de terra foram atingidos - o equivalente a 400 campos de futebol. Em imagens de dronefeitas pelo cinegrafista Raphael Verly, da, é possível ter uma dimensão do rastro de destruição deixado pelo fogo.

O incêndio atingiu propriedades da região. Uma delas, foi a da produtora rural Renata Zucolotto, que teve pelo menos 20 hectares de sua propriedade — uma área equivalente a 20 campos de futebol — consumidos pelo fogo. "Há muito tempo a gente não via isso, não nessa proporção. A maioria dos bens materiais se foram... Eucaliptos, forno, lenhas", disse a produtora em entrevista ao repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta.

Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, e do Corpo de Bombeiros, atuaram para combater os focos de incêndio, assim como brigadistas da empresa Suzano. Apesar do incêndio e a fumaça no ar, não foi necessário interditar a rodovia.