Incêndio deixa cenário de destruição às margens da BR 101 em Aracruz

Plantações de eucalipto, áreas de mata e vegetação ficaram destruídas após um incêndio às margens da BR 101, na região de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. As chamas começaram por volta das 10h desta segunda-feira (16) e foram combatidas até por volta das 19h, após nove horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, cerca de 400 hectares de terra foram atingidos - o equivalente a 400 campos de futebol. Em imagens de drone (veja acima) feitas pelo cinegrafista Raphael Verly, da TV Gazeta, é possível ter uma dimensão do rastro de destruição deixado pelo fogo.
O incêndio atingiu propriedades da região. Uma delas, foi a da produtora rural Renata Zucolotto, que teve pelo menos 20 hectares de sua propriedade — uma área equivalente a 20 campos de futebol — consumidos pelo fogo. "Há muito tempo a gente não via isso, não nessa proporção. A maioria dos bens materiais se foram... Eucaliptos, forno, lenhas", disse a produtora em entrevista ao repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta.
Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, e do Corpo de Bombeiros, atuaram para combater os focos de incêndio, assim como brigadistas da empresa Suzano. Apesar do incêndio e a fumaça no ar, não foi necessário interditar a rodovia.
Após o combate, a corporação informou que havia focos remanescentes se encontravam em áreas já queimadas em meio a plantação de eucalipto. O monitoramento da área ficou sob responsabilidade da Suzano.