Incêndio em área de mata e plantação em Iconha mobiliza até helicóptero

a reportagem de A Gazeta mostram uma área de mata e uma plantação de banana sendo consumidas pelo fogo (confira acima). Nos vídeos, moradores são vistos utilizando um caminhão-pipa para combater as chamas. Um helicóptero do Desde domingo (15), vários pontos da zona rural de Iconha , no Sul do Espírito Santo , foram atingidos por incêndios. Imagens enviadas paraa reportagem demostram uma área de mata e uma plantação de banana sendo consumidas pelo fogo. Nos vídeos, moradores são vistos utilizando um caminhão-pipa para combater as chamas. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Secretaria da Casa Militar também foi acionado para ajudar.

De acordo com a Prefeitura de Iconha, os focos só foram extintos nesta segunda-feira (16): às 16h49, não havia mais pontos em chamas na cidade. Segundo a administração municipal, ao todo, foram mais de 100 hectares de plantações e matas destruídos.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi chamado no domingo (15) para uma ocorrência de incêndio na localidade de Monte Belo, em Iconha, com chamas altas em plantações. As equipes trabalharam no combate ao fogo até o anoitecer e retomaram as operações na manhã desta segunda-feira (16).

A prefeitura informou que "disponibilizou todos os maquinários e equipes disponíveis, sendo eles da Agricultura, Obras, Defesa Civil e SAAE. Também foram enviadas ambulâncias e equipes de saúde para darem primeiro socorros aos combatentes. O prefeito entrou em contato com prefeituras vizinhas e Iema solicitando apoio, e ao Governador do Estado Renato Casagrande que prontamente enviou reforços e um helicóptero para contenção de chamas, na tarde desta segunda-feira".