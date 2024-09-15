Um incêndio voltou a atingir o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (15). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para controlar as chamas e teve apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

Após realizar um voo de avaliação da área afetada, a equipe do Notaer iniciou os lançamentos de água utilizando um helibalde, equipamento acoplado à aeronave que permite o transporte e despejo de grandes volumes de água diretamente nas áreas em chamas.

Com o fogo sob controle no parque, o helicóptero foi deslocado para Conceição do Castelo, onde outro foco de incêndio ameaçava a vegetação.

As operações contaram com o apoio de integrantes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e da Defesa Civil Municipal em ambos os municípios. As autoridades permanecem em alerta para evitar que novos focos surjam e para garantir a segurança da área preservada.

As causas dos incêndios continuam sendo investigadas, e o Corpo de Bombeiros permanece monitorando a região.

Incêndio volta a atingir Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo Crédito: Notaer/Reprodução

Mais de 140 hectares já foram destruídos

No final de agosto, em um período de sete dias, o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo registrou dois incêndios de grandes proporções, que destruíram cerca de 140 hectares da unidade.

O primeiro registro foi em 18 de agosto e controlado apenas quatro dias depois, em 22 de agosto. Ao todo, mais de 100 hectares foram consumidos pelo fogo.