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Fogo

Incêndio volta a atingir Parque Estadual Mata das Flores em Castelo

Após realizar um voo de avaliação da área afetada, a equipe do Notaer iniciou os lançamentos de água utilizando um helibalde,
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

15 set 2024 às 14:14

Publicado em 15 de Setembro de 2024 às 14:14

Um incêndio voltou a atingir o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (15). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para controlar as chamas e teve apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
Após realizar um voo de avaliação da área afetada, a equipe do Notaer iniciou os lançamentos de água utilizando um helibalde, equipamento acoplado à aeronave que permite o transporte e despejo de grandes volumes de água diretamente nas áreas em chamas.
Com o fogo sob controle no parque, o helicóptero foi deslocado para Conceição do Castelo, onde outro foco de incêndio ameaçava a vegetação.
As operações contaram com o apoio de integrantes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e da Defesa Civil Municipal em ambos os municípios. As autoridades permanecem em alerta para evitar que novos focos surjam e para garantir a segurança da área preservada.
As causas dos incêndios continuam sendo investigadas, e o Corpo de Bombeiros permanece monitorando a região.
Incêndio volta a atingir Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo
Incêndio volta a atingir Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo Crédito: Notaer/Reprodução

Mais de 140 hectares já foram destruídos

No final de agosto, em um período de sete dias, o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo registrou dois incêndios de grandes proporções, que destruíram cerca de 140 hectares da unidade.
O primeiro registro foi em 18 de agosto e controlado apenas quatro dias depois, em 22 de agosto. Ao todo, mais de 100 hectares foram consumidos pelo fogo.
Já o segundo, foi identificado no dia 24 de agosto e controlado apenas no dia 9 de setembro. Na ocasião, 40 hectares foram destruídos pelas chamas.

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