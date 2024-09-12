Incêndio atinge Área de Proteção Ambiental pelo 3° dia seguido em Guarapari

Uma equipe de 30 agentes, entre bombeiros militares e funcionários do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), atuou durante todo esta quinta-feira no combate direto, com duas linhas de combate na frente de fogo. Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, as chamas já consumiram uma área equivalente a 400 campos de futebol.

“Uma equipe foi empregada para reconhecimento de pontos quentes nas proximidades de Jaboticaba, com intuito de verificar a integridade das pessoas e propriedades. As equipes utilizaram o drone com câmera térmica para reconhecimento de pontos quentes e emprego mais eficiente dos recursos”, explicou o Corpo de Bombeiros.

Além disso, segundo a corporação, foi realizado um aceiro (faixa de terreno sem vegetação que funciona como barreira contra a propagação do fogo) na frente da sede do parque como medida protetiva para impedir que o fogo alcance uma vegetação de grande porte.

“O planejamento para sexta-feira (13) é realizar um sobrevoo com drone para reconhecimento dos pontos de calor no início do dia e emprego das equipes, que vão continuar no combate à frente de fogo, resfriamento de pontos quentes nas áreas queimadas e alagamento de áreas de turfa”, informou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Major Flávia, oficial do Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o que causou o incêndio.

"Não temos a causa exata, mas o que a gente tem falado: as condições atmosféricas, o calor, vento forte, a umidade relativa do ar pode ter colaborado com esse incêndio" Major Flávia - Corpo de Bombeiros

Moradores combatem fogo

Imagens feitas por moradores (veja no início da matéria) mostram a gravidade e a extensão do fogo combatido por eles. Vladimir Couto, de 63 anos, que há 30 anos mora em um sítio da região, contou que por volta das 17h estava em um estabelecimento comercial quando foi informado que a propriedade dele estava pegando fogo.

"Estava um inferno, um negócio assustador. Com a ventania, uma fagulha pode ter vindo, caído no pasto seco e o negócio explodiu" Vladimir Couto - Proprietário do sítio

Foram os próprios vizinhos que se organizaram e conseguiram apagar o fogo usando baldes, tambores de água e bombas d’água. O fogo só foi extinto por volta das 23h.

Apesar disso, de acordo com Aureliano Capanema, de 64 anos, os moradores continuaram monitorando a situação durante a madrugada desta quinta-feira para impedir novos incêndios nas propriedades. "O fogo apagou, mas estamos monitorando. Conseguimos apagar o fogo ontem (quarta), se unindo e um ajudando o outro. Mas ainda estamos acompanhando a situação", disse Aureliano.

Parque fechado

O Iema comunicou, na manhã desta quinta-feira, que o Parque Estadual Paulo César Vinha está temporariamente fechado para visitação até a próxima segunda-feira (16). "Esta medida é essencial para garantir a segurança dos visitantes, uma vez que um incêndio está afetando a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, nas proximidades do parque" informou a pasta.

Governador sobrevoa área