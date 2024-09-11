Fogo atinge Área de Proteção Ambiental pelo 2º dia seguido em Guarapari

O incêndio que atinge a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari, desde a terça-feira (10), continua pelo segundo dia seguido. O Corpo de Bombeiros informou que, juntamente com a equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), seguiu atuando no combate às chamas ao longo desta quarta-feira.
Um total de 25 agentes, entre bombeiros e brigadistas, atuaram na ocorrência. "As equipes se concentraram no combate direto às chamas, que se estendem ao longo do Rio Una. As chamas não atingiram a área do Parque Paulo César Vinha", disse o Corpo de Bombeiros.
Ainda nesta quarta-feira, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), deu apoio e transportou as equipes até a região de difícil acesso, além de participar do combate direto realizando lançamento de água. Para quinta-feira (12), está prevista a continuidade do trabalho com o apoio do Notaer.