Homem é preso suspeito de provocar incêndio em Domingos Martins

Segundo a PM, durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito, que tentou despistar fingindo que estava combatendo as chamas em sua própria terra. Os agentes informaram o motivo de estarem no local e pediram que o homem se aproximasse, mas ele não obedeceu.

O homem foi confrontado com informações dos vizinhos, mas negou ter provocado o incêndio e ainda ameaçou os moradores presentes. Ele foi detido e levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde acabou autuado em flagrante pelos crimes de provocar incêndio, ameaça (três vezes), dano ao patrimônio (qualificado por provocar prejuízo considerável para a vítima) e desobediência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.