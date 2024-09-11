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De grandes proporções

Homem é preso suspeito de provocar incêndio em Domingos Martins

Chamas atingiram vegetação de eucalipto e até caixas de abelhas usadas para produção de mel na localidade de São Rafael
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

11 set 2024 às 17:22

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 17:22

Foto mostra local atingido pelo fogo causado pelo suspeito
Vegetação foi atingida pelo fogo que, segundo a polícia, foi criminoso Crédito: Polícia Militar
Um homem de 39 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na última terça-feira (10) suspeito de provocar um incêndio que destruiu 18 hectares de vegetação, áreas agrícolas, pecuárias e florestais, além de 15 caixas de abelhas usadas para produção de mel na localidade de São Rafael, zona rural de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo
Segundo a Polícia Militar Ambiental, a corporação foi acionada na tarde de terça-feira após a informação de que um homem, em uma motocicleta, teria ateado fogo na vegetação de eucalipto. Uma equipe foi enviada e constatou que o incêndio era de grandes proporções. Um morador da região relatou que as chamas tinham atingido uma área usada como apiário, destruindo as caixas de produção de mel, e que os vizinhos se uniram para tentar conter o fogo, que se espalhou rapidamente.
Segundo a PM, durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito, que tentou despistar fingindo que estava combatendo as chamas em sua própria terra. Os agentes informaram o motivo de estarem no local e pediram que o homem se aproximasse, mas ele não obedeceu.
O homem foi confrontado com informações dos vizinhos, mas negou ter provocado o incêndio e ainda ameaçou os moradores presentes. Ele foi detido e levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde acabou autuado em flagrante pelos crimes de provocar incêndio, ameaça (três vezes), dano ao patrimônio (qualificado por provocar prejuízo considerável para a vítima) e desobediência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.
O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) reforçou que queimadas são proibidas nesta época do ano. O governador Renato Casagrande decretou situação de emergência no Espírito Santo devido ao aumento de incêndios florestais.

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