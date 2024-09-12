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Incêndio atinge propriedades e moradores combatem chamas em Guarapari

Desde terça-feira (10), um incêndio atinge a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari; na tarde de quarta-feira (11), as chamas atingiram sítios da região
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 set 2024 às 12:41

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 12:41

Os moradores da região de Jabuticaba, zona rural de Guarapari, Grande Vitória, sofrem com o incêndio que atinge a Área de Proteção Ambiental (APA) desde terça-feira (10). No final da tarde de quarta-feira (11), o fogo atingiu propriedades e os próprios moradores precisaram correr contra o tempo para conseguir apagar as chamas. Nenhuma residência foi atingida.
Imagens feitas por moradores (veja acima) mostram a gravidade e a extensão do fogo combatido por eles e como ficaram as propriedades. Segundo Vladimir Couto, de 63 anos, que há 30 anos mora em um sítio da região, contou que por volta das 17h, estava em um estabelecimento comercial quando foi informado que a propriedade dele estava pegando fogo.
"Estava um inferno, um negócio assustador. Com a ventania, uma fagulha pode ter vindo, caído no pasto seco e o negócio explodiu"
Vladimir Couto - Proprietário do sítio
Foram os próprios vizinhos que se organizaram e conseguiram apagar o fogo usando baldes, tambores de água e bombas d’água. O fogo só foi extinto por volta das 23h.
Apesar disso, de acordo com Aureliano Capanema, de 64 anos, os moradores continuaram monitorando a situação durante a madrugada desta quinta-feira para impedir novos incêndios nas propriedades.  "O fogo apagou, mas estamos monitorando. Conseguimos apagar o fogo ontem (quarta), se unindo e um ajudando o outro. Mas ainda estamos acompanhando a situação", disse Aureliano.

Fogo atinge Área de Proteção Ambiental

Desde terça-feira (10), um incêndio que atinge a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari. Um total de 25 agentes, entre bombeiros e brigadistas, atuaram na ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, juntamente ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), prosseguem no combate às chamas.
Incêndio atinge propriedades e moradores combatem chamas em Guarapari

Parque fechado

O Iema comunicou na manhã desta quinta-feira que o Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, está temporariamente fechado para visitação até a próxima segunda-feira (16). "Esta medida é essencial para garantir a segurança dos visitantes, uma vez que um incêndio está afetando a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, nas proximidades do parque" informou.

Governador sobrevoa área

O Governador Renato Casagrande sobrevoou na manhã desta quinta-feira a área de queimadas em Setiba, Guarapari. Nas imagens, ele pede a população informe quando encontrar qualquer foco de incêndio para reduzir os riscos e realizar o combate às chamas. "Todos estamos juntos nesse momento em que o Brasil enfrenta essa forte estiagem e temperaturas elevadas", disse o governador.

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