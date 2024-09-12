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Incêndio em vegetação assusta moradores em Venda Nova do Imigrante

Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que viram um homem ateando fogo na região; ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (11)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 set 2024 às 11:42

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 11:42

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Tapera, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (11), e assustou os moradores. Os registros mostram as chamas em uma área de morro, nas proximidades da BR 262.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estavam em um terreno onde as equipes já realizaram diversos combates, em datas anteriores. A corporação disse que o fogo se alastrou morro acima com mais intensidade e em duas frentes laterais, com menos força.
Fogo em vegetação assusta moradores em Venda Nova do Imigrante
Fogo em vegetação assusta moradores em Venda Nova do Imigrante Crédito: Leitor A Gazeta
O Corpo de Bombeiros informou que combatei primeiro as frentes laterais, pois havia residências próximas, e que contou com apoio do caminhão pipa da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. As chamas na parte alta do morro não possibilitaram o acesso da equipe, e não ofereciam risco aos moradores.
Populares contaram aos militares dos Bombeiros que viram um homem suspeito de ter iniciado o fogo na região. A equipe da Defesa Civil Municipal permaneceu monitorando o local.
Incêndio em vegetação assusta moradores em Venda Nova do Imigrante

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