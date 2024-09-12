Sensor de calor do Notaer mostra áreas atingidas por incêndio em Guarapari

O Governo do Estado divulgou, nesta quinta-feira (12), imagens aéreas do mapa de calor de zonas atingidas pelo incêndio na região de Setiba, em Guarapari. O registro foi feito pelo Imageador Térmico acoplado no helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que tem capacidade de capturar a longa distância.
Nas imagens dá para ver várias áreas em amarelo, indicando onde estão os pontos quentes em meio à vegetação. O registro impressiona pelo tamanho da região atingida.
Incêndios têm atingido a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari desde terça-feira (10). Na manhã desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar informou que está atuando juntamente ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) no combate às chamas.
O Iema comunicou, na manhã desta quinta-feira, que o Parque Estadual Paulo César Vinha, no mesmo município, está temporariamente fechado para visitação até a próxima segunda-feira (16).
André Borghi é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da repórter Júlia Afonso.