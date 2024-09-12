Parque Paulo César Vinha é fechado devido a incêndio em APA de Guarapari

O Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, está temporariamente fechado para visitação até a próxima segunda-feira (16). A decisão foi comunicada na manhã desta quinta-feira (12) pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em decorrência de um incêndio que afeta a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, área vizinha ao local. O fogo não afeta a área do parque.
O Iema informou que durante o período em que o parque ficará fechado, os servidores estarão empenhados nas ações de combate ao fogo. A ideia é proteger a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba e impedir que o fogo chegue até o Parque Estadual Paulo César Vinha.
O incêndio está atingindo a APA de Setiba desde a noite de segunda-feira (9). As equipes do Iema e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) estão atuando no combate direto às chamas. As equipes também contam com o apoio de aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) para o transporte até regiões de difícil acesso e combate direto, realizando lançamento de água.
Na manhã desta quinta-feira (12), o governador do Estado, Renato Casagrande, sobrevoou de helicóptero a área atingida pelo incêndio. O governador lembrou que o país sofre com a falta de chuva e pediu que os capixabas denunciem casos de incêndio. "Estamos observando e acompanhando o trabalho. É fundamental que as pessoas denunciem focos de incêndio. Pode causar risco à vida das pessoas e da biodiversidade. O Brasil enfrenta forte estiagem e temperatura elevada", afirmou.