Parque Paulo César Vinha é fechado devido a incêndio em APA de Guarapari

O Iema informou que durante o período em que o parque ficará fechado, os servidores estarão empenhados nas ações de combate ao fogo. A ideia é proteger a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba e impedir que o fogo chegue até o Parque Estadual Paulo César Vinha.

O incêndio está atingindo a APA de Setiba desde a noite de segunda-feira (9). As equipes do Iema e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) estão atuando no combate direto às chamas. As equipes também contam com o apoio de aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) para o transporte até regiões de difícil acesso e combate direto, realizando lançamento de água.