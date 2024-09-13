Fumaça de turfa: após bloqueio, Contorno do Mestre Álvaro é liberado na Serra

ATUALIZAÇÃO: Após mais de 2h, o trânsito no Contorno do Mestre Álvaro foi liberado nos dois sentidos por volta das 13h30. O texto e o título foram atualizados.

A Gazeta Fernando Madeira foi ao local por volta das 11h e flagrou a forte fumaça, que impediu a visibilidade dos motoristas principalmente no Contorno do Mestre Álavaro. O Contorno do Mestre Álvaro e a Rodovia do Contorno, na Serra, foram tomados por uma densa e extensa cortina de fumaça causada por um incêndio na vegetação que fica próxima à pista. A suspeita é que a fumaça tenha sido causada pela queima da turfa, uma matéria orgânica típica da região . Relatos de motoristas por volta das 10h desta sexta-feira (13) indicavam que havia uma espécie de nevoeiro no local. Houve relatos, inclusive, de lentidão no trânsito nos dois sentidos. O repórter fotográfico deFernando Madeira foi ao local por volta das 11h e flagrou a forte fumaça, que impediu a visibilidade dos motoristas principalmente no Contorno do Mestre Álavaro.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram ao local para impedir o avanço do fogo e controlar o fluxo de veículos. Vídeos feitos mostram o combate às chamas, feito com o auxílio de mangueiras. A PRF informou que o Contorno do Mestre Álvaro teve um dos acessos fechados, no sentido Serra-Fundão, às 11h. Por volta das 13h40, a corporação informou que a fumaça foi controlada e o trânsito foi liberado nos dois sentidos.

Queima de turfa na Rodovia do Contorno, na Serra

Um ouvinte da CBN Vitória que passava pelo Contorno do Mestre Álvaro flagrou à distância a fumaça causada pelo incêndio. Na imagem, é possível ver que a fumaça branca se estendeu por um trecho considerável.

Fumaça vista do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, por volta das 10h30 Crédito: Nilson Di Tommaso

A Eco 101, concessionária que administra a via, informou que enviou uma equipe ao local para dar apoio à PRF e ao Corpo de Bombeiros. no que for necessário. O acesso ao Contorno chegou a ser fechado no sentido Norte (Serra-Fundão) e o trecho da BR-101 foi sinalizado, segundo a concessionária.

No último dia 29, um incêndio em vegetação de turfa fechou os acessos ao Contorno do Mestre Álvaro e provocou um engavetamento com nove carros, pelo menos. Motoristas relataram que não havia visibilidade na pista e ficaram parados.