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Visibilidade prejudicada

Fumaça de turfa: após bloqueio, Contorno do Mestre Álvaro é liberado na Serra

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram ao local; visibilidade ficou comprometida, o que atrapalhou o fluxo do trânsito das 11h às 13h30
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

13 set 2024 às 11:09

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 11:09

ATUALIZAÇÃO: Após mais de 2h, o trânsito no Contorno do Mestre Álvaro foi liberado nos dois sentidos por volta das 13h30. O texto e o título foram atualizados.
O Contorno do Mestre Álvaro e a Rodovia do Contorno, na Serra, foram tomados por uma densa e extensa cortina de fumaça causada por um incêndio na vegetação que fica próxima à pista. A suspeita é que a fumaça tenha sido causada pela queima da turfa, uma matéria orgânica típica da região. Relatos de motoristas por volta das 10h desta sexta-feira (13) indicavam que havia uma espécie de nevoeiro no local. Houve relatos, inclusive, de lentidão no trânsito nos dois sentidos. O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira foi ao local por volta das 11h e flagrou a forte fumaça, que impediu a visibilidade dos motoristas principalmente no Contorno do Mestre Álavaro.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram ao local para impedir o avanço do fogo e controlar o fluxo de veículos. Vídeos feitos mostram o combate às chamas, feito com o auxílio de mangueiras. A PRF informou que o Contorno do Mestre Álvaro teve um dos acessos fechados, no sentido Serra-Fundão, às 11h. Por volta das 13h40, a corporação informou que a fumaça foi controlada e o trânsito foi liberado nos dois sentidos.

Queima de turfa na Rodovia do Contorno, na Serra

Um ouvinte da CBN Vitória que passava pelo Contorno do Mestre Álvaro flagrou à distância a fumaça causada pelo incêndio. Na imagem, é possível ver que a fumaça branca se estendeu por um trecho considerável.
Fumaça visto do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra
Fumaça vista do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, por volta das 10h30 Crédito: Nilson Di Tommaso
A Eco 101, concessionária que administra a via, informou que enviou uma equipe ao local para dar apoio à PRF e ao Corpo de Bombeiros. no que for necessário. O acesso ao Contorno chegou a ser fechado no sentido Norte (Serra-Fundão) e o trecho da BR-101 foi sinalizado, segundo a concessionária.
No último dia 29, um incêndio em vegetação de turfa fechou os acessos ao Contorno do Mestre Álvaro e provocou um engavetamento com nove carros, pelo menos. Motoristas relataram que não havia visibilidade na pista e ficaram parados.
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