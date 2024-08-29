Fumaça 'engole' o Contorno do Mestre Álvaro e gera acidentes

Um motorista que esteve no local conversou com a reportagem de A Gazeta e contou que todos os veículos ficaram parados devido à densa nuvem de fumaça. "Estou dentro do incêndio. Não sei como ainda não fecharam o Contorno. Não dá para ficar do lado do carro e estou com duas crianças e não conseguimos respirar direito", afirmou o condutor que não quis se identificar.