Fumaça 'engole' o Contorno do Mestre Álvaro e gera acidentes

Um incêndio às margens do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, provocou uma densa fumaça nesta quinta-feira (29). Motoristas relataram que não havia visibilidade na pista e ficaram parados. Um engavetamento com pelo menos nove veículos foi registrado no local.
Um motorista que esteve no local conversou com a reportagem de A Gazeta e contou que todos os veículos ficaram parados devido à densa nuvem de fumaça. "Estou dentro do incêndio. Não sei como ainda não fecharam o Contorno. Não dá para ficar do lado do carro e estou com duas crianças e não conseguimos respirar direito", afirmou o condutor que não quis se identificar.
O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência iniciou por volta de 12h30 e, às 14 horas, ainda estava em andamento. A Polícia Rodoviária Federal informou que junto à Eco101 fechou o acesso à rodovia para evitar novas colisões. "Engavetamento atingiu pelo menos nove veículos, mas sem vítimas até o momento", afirmou a corporação. Por volta das 16h30, o acesso ao trecho foi liberado para veículos.