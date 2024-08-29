Acesso ao Contorno do Mestre Álvaro é fechado devido à fumaça de incêndio

A Polícia Rodoviária Federal interditou o acesso ao Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, nesta terça-feira (29). Segundo a PRF, situação se deve por conta da fumaça proveniente de fogo em vegetação de turfa na altura do km 17 da via, que causou um engavetamento de pelo menos nove veículos, segundo informações preliminares da corporação. Por volta das 16h30, o acesso ao trecho foi liberado para veículos.
Não houve vítimas até o momento. Motoristas que estiveram no local afirmam que não havia como sair devido à baixa visibilidade. Além disso, alguns condutores reclamaram da dificuldade para respirar. A Eco101 foi acionada para fechar o acesso e evitar novas colisões. O Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência.
A concessionária que administra o trecho da BR 101 foi demandada para mais informações.