Floresta usada para fabricar lápis da Faber-Castell é atingida por incêndio

Floresta da Faber-Castell Crédito: Corpo de bombeiros/Divulgação

Um incêndio que atingiu a região de Prata (MG) queimou parte de uma floresta da Faber-Castell no município, nas proximidades da MGC-497. O fogo foi controlado por brigadistas da empresa. O incêndio atingiu a área na manhã do sábado (7) e veio de uma região próxima à floresta, segundo a Faber-Castell.

A floresta tem 6,5 mil hectares de pinheiros do caribe plantados. Segundo levantamento da própria Faber-Castell, há 4,5 milhões de árvores no local. A empresa não divulgou a porcentagem da área atingida pelo incêndio. O fogo nas proximidades da floresta foi totalmente controlado na terça-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, brigadistas da cidade de Prata também ajudaram a controlar o incêndio na região.