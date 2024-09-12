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Minas Gerais

Floresta usada para fabricar lápis da Faber-Castell é atingida por incêndio

As árvores são usadas para fabricação de ecolápis da empresa. A companhia afirmou produção dos lápis não será afetada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2024 às 16:01

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 16:01

Floresta da Faber-Castell
Floresta da Faber-Castell Crédito: Corpo de bombeiros/Divulgação
Um incêndio que atingiu a região de Prata (MG) queimou parte de uma floresta da Faber-Castell no município, nas proximidades da MGC-497. O fogo foi controlado por brigadistas da empresa. O incêndio atingiu a área na manhã do sábado (7) e veio de uma região próxima à floresta, segundo a Faber-Castell.
A floresta tem 6,5 mil hectares de pinheiros do caribe plantados. Segundo levantamento da própria Faber-Castell, há 4,5 milhões de árvores no local. A empresa não divulgou a porcentagem da área atingida pelo incêndio. O fogo nas proximidades da floresta foi totalmente controlado na terça-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, brigadistas da cidade de Prata também ajudaram a controlar o incêndio na região.
As árvores são usadas para fabricação de ecolápis da empresa. A matéria-prima é retirada da floresta em Prata e segue para a fábrica da companhia, em São Carlos (SP). A produção dos lápis não será afetada. Em nota, a companhia afirmou que "parceiros e consumidores serão atendidos normalmente". A área queimada será reflorestada, diz empresa. A companhia não explicou como funcionará o processo de reflorestamento.

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