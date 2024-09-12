Imagens de satélite antes e depois do fogo mostram destruição em Guarapari

Em um intervalo de três dias, uma parte considerável da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari, foi destruída por um incêndio, que segue se espalhando e comprometendo a vegetação local. Imagens de satélite mostram como ficou a área atingida pelo fogo. As chamas começaram na última segunda-feira (9) e incomodam moradores da região, que inclusive temem que elas se alastrem ainda mais. Nesta quinta-feira (12), o governador do Estado, Renato Casagrande, sobrevoou a área e pediu que os capixabas denunciem qualquer foco de incêndio que possa colocar em risco a vida das pessoas e a biodiversidade.
As duas imagens abaixo foram captadas em um intervalo de dez dias, com um mesmo satélite. O especialista em inteligência de dados Júlio Teixeira fez a primeira imagem (à esquerda) no dia 1º de setembro, quando ainda não havia fogo no local. A segunda imagem (à direita) foi obtida na quarta-feira (11).
Desde que o incêndio começou, o esforço de servidores do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e do Corpo de Bombeiros é para evitar que o fogo continue e também impedir que as chamas cheguem ao Parque Estadual Paulo César Vinha. O parque fica bem próximo ao local atingido pelo fogo, mas até esta quinta-feira (12) não havia sido afetado.
O parque, inclusive, foi fechado para a visitação. A decisão foi comunicada pelo Iema para concentrar esforços no combate ao fogo e evitar qualquer risco aos visitantes.
O Espírito Santo registrou 456 focos de incêndio em 2024, segundo números atualizados na quarta-feira (11) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número representa um aumento de 142% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado - 188 focos de incêndio. O Estado segue uma tendência nacional: o Brasil registra 108% de aumento nos focos de incêndio, segundo o Inpe.