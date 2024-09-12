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Consequências do incêndio

Imagens de satélite antes e depois do fogo mostram destruição em Guarapari

Registros são de 1° de setembro, antes do incêndio atingir a APA de Setiba, e da última quarta (11); chamas começaram na segunda (9) e preocupam moradores
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

12 set 2024 às 13:21

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 13:21

Em um intervalo de três dias, uma parte considerável da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari, foi destruída por um incêndio, que segue se espalhando e comprometendo a vegetação local. Imagens de satélite mostram como ficou a área atingida pelo fogo. As chamas começaram na última segunda-feira (9) e incomodam moradores da região, que inclusive temem que elas se alastrem ainda mais. Nesta quinta-feira (12), o governador do Estado, Renato Casagrande, sobrevoou a área e pediu que os capixabas denunciem qualquer foco de incêndio que possa colocar em risco a vida das pessoas e a biodiversidade.
As duas imagens abaixo foram captadas em um intervalo de dez dias, com um mesmo satélite. O especialista em inteligência de dados Júlio Teixeira fez a primeira imagem (à esquerda) no dia 1º de setembro, quando ainda não havia fogo no local. A segunda imagem (à direita) foi obtida na quarta-feira (11).
Destruição: Imagens de satélite mostram consequência de incêndio em Guarapari
Antes e durante o incêndio na Área de Proteção Ambiental de Setiba, em Guarapari Crédito: Julio Teixeira
Desde que o incêndio começou, o esforço de servidores do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e do Corpo de Bombeiros é para evitar que o fogo continue e também impedir que as chamas cheguem ao Parque Estadual Paulo César Vinha. O parque fica bem próximo ao local atingido pelo fogo, mas até esta quinta-feira (12) não havia sido afetado.
O parque, inclusive, foi fechado para a visitação. A decisão foi comunicada pelo Iema para concentrar esforços no combate ao fogo e evitar qualquer risco aos visitantes.
O Espírito Santo registrou 456 focos de incêndio em 2024, segundo números atualizados na quarta-feira (11) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número representa um aumento de 142% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado - 188 focos de incêndio. O Estado segue uma tendência nacional: o Brasil registra 108% de aumento nos focos de incêndio, segundo o Inpe.

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