SP tem 15 focos de incêndio e área do Vale do Paraíba é a mais atingida

Diante da seca, fogo se alastra pelo interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Met Sul Meteorologia

Ao menos 15 focos de incêndios são monitorados no estado de São Paulo nesta quinta-feira (12). Ao menos uma casa foi interditada pela proximidade com o fogo. A área do Vale do Paraíba é a mais atingida, com focos em quatro municípios. Há incêndios em Campos do Jordão, em uma área entre São José do Barreiro e Silveiras; no município de Bananal e em São Luiz do Paratinga.

Em Bananal, uma casa foi interditada preventivamente por estar perto do fogo. Brigadistas, membros da Defesa Civil e um helicóptero da Polícia Militar estão no local. Na Grande São Paulo, dois incêndios continuavam ativos nesta manhã. Um deles na região de Mairiporã e outro entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Segundo a Defesa Civil, também há focos de incêndio em Bom Jesus dos Perdões, Campinas, Mococa, General Salgado, Pereira Barreto, Itirapuã, Pedregulho, Morro Agudo e São Carlos. Com exceção dos municípios do litoral, todo o estado de São Paulo está sob aviso de riscos à saúde devido à onda de calor. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia, que também aponta grande perigo potencial por baixa umidade na região.

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo determinou o fechamento de 81 Unidades de Conservação do estado. No momento, somente partes concessionadas do parque de Campos do Jordão e Cantareira seguem abertos. A medida vale até o dia 29. A qualidade do ar vai permanecer péssima até, pelo menos, o fim de semana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Crises, um bloqueio atmosférico impede que a massa de ar seco deixe o estado até o sábado (14).

A maioria do estado está 5°C acima da média para o mês de setembro. O dado é do Climatempo, que projeta uma onda de calor até o dia 20 no país. A chuva, necessária para limpar atmosfera, só deve ocorrer no fim de semana. Segundo o órgão meteorológico, a semana deve ser de clima seco, com valores abaixo de 12% no extremo norte, oeste e no noroeste do estado, acendendo o alerta de emergência nas regiões. Na Grande São Paulo, a umidade relativa do ar tem média de 33%.