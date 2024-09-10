Incêndio atinge mata perto do Museu Mello Leitão em Santa Teresa

Um incêndio atingiu a vegetação perto do Museu Mello Leitão, em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10). De acordo com uma funcionária do museu, Cássia Helena, o fogo se iniciou por volta das 12h30. Equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Corpo de Bombeiros de Aracruz e da Defesa Civil, além de funcionários do museu e moradores da região auxiliaram no combate às chamas.
Em registros enviados pela funcionária (veja acima) é possível ver que a equipe do museu fez uma espécie de "corrente" para que baldes d'água chegassem até os focos do incêndio. "Por volta das 12h30, vimos que a mata atrás da casa de administração do museu estava com um foco de incêndio. O pessoal da manutenção subiu para avaliar e, em torno de 13h, toda a equipe do museu subiu para tentar abafar o fogo. Fizemos uma corrente com baldes d'água, enquanto acionávamos Defesa Civil e bombeiros", contou.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio está controlado. Uma plantação de eucalipto e uma área de mata foram atingidos pelas chamas. O fogo não atingiu a área de visitação do museu.