Incêndio atinge mata perto do Museu Mello Leitão em Santa Teresa

Em registros enviados pela funcionária (veja acima) é possível ver que a equipe do museu fez uma espécie de "corrente" para que baldes d'água chegassem até os focos do incêndio. "Por volta das 12h30, vimos que a mata atrás da casa de administração do museu estava com um foco de incêndio. O pessoal da manutenção subiu para avaliar e, em torno de 13h, toda a equipe do museu subiu para tentar abafar o fogo. Fizemos uma corrente com baldes d'água, enquanto acionávamos Defesa Civil e bombeiros", contou.