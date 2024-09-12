Grande incêndio às margens da BR 101 prejudica trânsito em Linhares

Um incêndio de grandes proporções atinge vegetação às margens da BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O repórter Isaac Ribeiro da TV Gazeta está no local do fato e narra que as chamas atingem os dois lados da rodovia, que precisou ser fechada por uns minutos na tarde desta quinta-feira (12). Há muita fumaça e pouca visibilidade.