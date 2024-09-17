ES anuncia restrição do uso de água devido à falta de chuva

Seca reduz volume de água e forma "ilhas" de areia no Rio Doce em Linhares Crédito: Jota Júnior

O governador Renato Casagrande anunciou no início da tarde desta terça-feira (17) que o Espírito Santo vai adotar restrições no uso de água para os grandes setores devido à falta de chuva no Estado. A informação sobre a necessidade da medida já havia sido antecipada em uma entrevista à Rádio CBN Vitória concedida pelo diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert.

Agora com a informação que o Estado vai adotar a restrição, a Resolução de Alerta será publicada no Diário Oficial na quarta-feira (18). Casagrande já havia decretado situação de emergência devido ao aumento do número de queimadas

De acordo com Casagrande, os rios que cortam o Estado estão em níveis mínimos e a medida visa evitar "maiores problemas com a falta de água", valendo inicialmente para os grandes setores como indústrias e agricultura. Apesar da seca, não há indicação para racionamento de água para a população, ou seja, ainda não há ordem para que as pessoas deixem de usar água em algum horário do dia — embora seja importante o uso consciente.

"Estamos passando por uma forte estiagem. A prioridade é garantir abastecimento público e a água para os animais. Na quarta vamos reunir o comitê de enfrentamento aos efeitos das queimadas e estiagem para anunciar novas ações" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Na entrevista, Fábio informou que as instituições ligadas ao Governo do Estado estudavam a porcentagem de restrição de uso de água para cada setor. No ano passado, por exemplo, a redução variou entre 20% e 30%. Os índices que valerão a partir de agora serão divulgadas no Diário Oficial na quarta-feira (18).

Ainda segundo Ahnert, o que chama atenção é o período do ano em que a seca tem se agravado. Segundo ele, a falta de chuva, com baixa umidade do ar e temperaturas mais altas é um conjunto de condições esperado apenas para o fim do ano, depois do mês de setembro.

Além da seca, queimadas