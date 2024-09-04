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Umidade do ar

"Erro", diz Incaper sobre cidade do ES em lista de clima de deserto

Inmet apontou que Santa Teresa registrou 8% de umidade do ar, índice abaixo até do que é encontrado no deserto do Saara; Incaper relata falha no equipamento de medição e explica
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

04 set 2024 às 16:48

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 16:48

Santa Teresa
Vista aérea da cidade de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo Crédito: Divulgação
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou uma lista em que Santa Teresa, cidade da região Serrana do Espírito Santo, registrou nível crítico de umidade do ar (8%), ficando abaixo até do que é encontrado no deserto do Saara. A informação também foi compartilhada por meio do colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, e surpreendeu! Afinal, como uma cidade com ampla cobertura vegetal e de clima fresco poderia alcançar esse índice?
Para o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) trata-se de uma falha. "Foi um erro no equipamento em que as informações não foram filtradas", afirmou. A situação pode ser melhor observada no gráfico abaixo:
Gráficos Inmet
Equipamento de medição de índices de UR (umidade relativa) registrou erro na terça-feira (3), segundo o Incaper Crédito: Divulgação | Inmet
Na imagem acima, fornecida pelo próprio Inmet, é possível observar que a umidade relativa do ar (UR) de Santa Teresa na terça-feira (3) passa de 74% e cai para 8%. Logo em seguida, o índice sobe para 80%. "Em uma evolução diária dos índices de UR, ela [a umidade] não oscilaria de 74% para 8%, e depois 80%", apontou o Incaper. 
Com o erro no equipamento, o instituto capixaba garantiu que nenhuma cidade do Espírito Santo registrou umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara - onde a umidade varia de 14% a 20%. Na terça-feira, o menor índice foi de 32%, e ocorreu na cidade de Afonso Cláudio. O Incaper informou que já reportou o problema junto ao Inmet para que sejam tomadas providências.
Nesta quinta-feira (5), por meio de nota, o Inmet confirmou que "na última terça-feira, os dados de umidade da estação meteorológica de Santa Teresa apresentaram um comportamento anormal no sensor de umidade relativa do ar mínima, o que acarretou em dados incoerentes". Em outras palavras, o sensor de umidade relativa do ar do Inmet está com problemas e, por isso, tem registrado valores incorretos.
O instituto também detalhou que o erro ocorreu em outros dias, inclusive nesta quinta-feira (5). O órgão, que é responsável pela manutenção da rede de estações meteorológicas em todo o país, já está providenciando o conserto.
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