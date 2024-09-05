Rua do Lazer de Santa Teresa, ponto turístico da cidade Crédito: Stefam Rossi

Nesta quinta-feira (5), por meio de nota, o Inmet confirmou que "na última terça-feira, os dados de umidade da estação meteorológica de Santa Teresa apresentaram um comportamento anormal no sensor de umidade relativa do ar mínima, o que acarretou em dados incoerentes". Em outras palavras, o sensor de umidade relativa do ar do Inmet está com problemas e, por isso, tem registrado valores incorretos.

O instituto também detalhou que o erro ocorreu em outros dias, inclusive nesta quinta-feira (5). O órgão, que é responsável pela manutenção da rede de estações meteorológicas em todo o país, já está providenciando o conserto.

Entenda

O Inmet divulgou, na última terça-feira (3), uma lista em que Santa Teresa registrou nível crítico de umidade do ar (8%), ficando abaixo até do que é encontrado no deserto do Saara. A informação surpreendeu, afinal, como uma cidade com ampla cobertura vegetal e de clima fresco poderia alcançar esse índice?

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já tinha adiantado que tratava-se de uma falha. "Foi um erro no equipamento em que as informações não foram filtradas", afirmou o órgão. A situação pode ser melhor observada no gráfico abaixo:

Your browser does not support the audio element. Inmet confirma erro em sensor que indicou cidade do ES com clima de deserto

Equipamento de medição de índices de UR (umidade relativa) registrou erro na terça-feira (3), segundo o Incaper Crédito: Divulgação | Inmet

Na imagem acima, fornecida pelo próprio Inmet, é possível observar que a umidade relativa do ar (UR) de Santa Teresa na terça-feira (3) passa de 74% e cai para 8%. Logo em seguida, o índice sobe para 80%. "Em uma evolução diária dos índices de UR, ela [a umidade] não oscilaria de 74% para 8%, e depois 80%", apontou o Incaper.