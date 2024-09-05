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Baixa umidade

Inmet confirma erro em sensor que indicou cidade do ES com clima de deserto

Instituto havia informado que Santa Teresa estava entre as 244 cidades brasileiras que registraram umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

05 set 2024 às 17:55

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 17:55

Rua do Lazer de Santa Teresa decorada para o carnaval 2023
Rua do Lazer de Santa Teresa, ponto turístico da cidade  Crédito: Stefam Rossi
Ao contrário do que os dados das estações de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tinham apontado, o município de Santa Teresa, situado na Região Serrana do Espírito Santo, não registrou 8% de umidade do ar, o que tinha feito ele entrar na lista das 244 cidades brasileiras que registraram umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara. A informação havia sido divulgada na última terça-feira (3).
Nesta quinta-feira (5), por meio de nota, o Inmet confirmou que "na última terça-feira, os dados de umidade da estação meteorológica de Santa Teresa apresentaram um comportamento anormal no sensor de umidade relativa do ar mínima, o que acarretou em dados incoerentes". Em outras palavras, o sensor de umidade relativa do ar do Inmet está com problemas e, por isso, tem registrado valores incorretos.
O instituto também detalhou que o erro ocorreu em outros dias, inclusive nesta quinta-feira (5). O órgão, que é responsável pela manutenção da rede de estações meteorológicas em todo o país, já está providenciando o conserto. 

Entenda

O Inmet divulgou, na última terça-feira (3), uma lista em que Santa Teresa registrou nível crítico de umidade do ar (8%), ficando abaixo até do que é encontrado no deserto do Saara. A informação surpreendeu, afinal, como uma cidade com ampla cobertura vegetal e de clima fresco poderia alcançar esse índice?
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já tinha adiantado que tratava-se de uma falha. "Foi um erro no equipamento em que as informações não foram filtradas", afirmou o órgão. A situação pode ser melhor observada no gráfico abaixo:
Inmet confirma erro em sensor que indicou cidade do ES com clima de deserto
Gráficos Inmet
Equipamento de medição de índices de UR (umidade relativa) registrou erro na terça-feira (3), segundo o Incaper Crédito: Divulgação | Inmet
Na imagem acima, fornecida pelo próprio Inmet, é possível observar que a umidade relativa do ar (UR) de Santa Teresa na terça-feira (3) passa de 74% e cai para 8%. Logo em seguida, o índice sobe para 80%. "Em uma evolução diária dos índices de UR, ela [a umidade] não oscilaria de 74% para 8%, e depois 80%", apontou o Incaper.
Com o erro no equipamento, o instituto capixaba garantiu que nenhuma cidade do Espírito Santo registrou umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara — onde a umidade varia de 14% a 20%. Na terça-feira, o menor índice foi de 32%, e ocorreu na cidade de Afonso Cláudio.

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