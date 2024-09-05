Ao contrário do que os dados das estações de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tinham apontado, o município de Santa Teresa, situado na Região Serrana do Espírito Santo, não registrou 8% de umidade do ar, o que tinha feito ele entrar na lista das 244 cidades brasileiras que registraram umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara. A informação havia sido divulgada na última terça-feira (3).
Nesta quinta-feira (5), por meio de nota, o Inmet confirmou que "na última terça-feira, os dados de umidade da estação meteorológica de Santa Teresa apresentaram um comportamento anormal no sensor de umidade relativa do ar mínima, o que acarretou em dados incoerentes". Em outras palavras, o sensor de umidade relativa do ar do Inmet está com problemas e, por isso, tem registrado valores incorretos.
O instituto também detalhou que o erro ocorreu em outros dias, inclusive nesta quinta-feira (5). O órgão, que é responsável pela manutenção da rede de estações meteorológicas em todo o país, já está providenciando o conserto.
Entenda
O Inmet divulgou, na última terça-feira (3), uma lista em que Santa Teresa registrou nível crítico de umidade do ar (8%), ficando abaixo até do que é encontrado no deserto do Saara. A informação surpreendeu, afinal, como uma cidade com ampla cobertura vegetal e de clima fresco poderia alcançar esse índice?
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já tinha adiantado que tratava-se de uma falha. "Foi um erro no equipamento em que as informações não foram filtradas", afirmou o órgão. A situação pode ser melhor observada no gráfico abaixo:
Inmet confirma erro em sensor que indicou cidade do ES com clima de deserto
Na imagem acima, fornecida pelo próprio Inmet, é possível observar que a umidade relativa do ar (UR) de Santa Teresa na terça-feira (3) passa de 74% e cai para 8%. Logo em seguida, o índice sobe para 80%. "Em uma evolução diária dos índices de UR, ela [a umidade] não oscilaria de 74% para 8%, e depois 80%", apontou o Incaper.
Com o erro no equipamento, o instituto capixaba garantiu que nenhuma cidade do Espírito Santo registrou umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara — onde a umidade varia de 14% a 20%. Na terça-feira, o menor índice foi de 32%, e ocorreu na cidade de Afonso Cláudio.