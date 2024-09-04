Foto impressiona e viraliza ao mostrar situação do Rio Doce em Colatina

Imagem que mostra bancos de areia em Colatina Crédito: Divulgação | Glaucia Gaviorno

A Gazeta conversou com a dona do perfil responsável pela divulgação da imagem. Segundo a esteticista Glaucia Gaviorno, a foto foi capturada por uma amiga da varanda de um prédio localizado na Avenida Beira-Rio, por volta das 16h de terça-feira (3). Ao fundo, o sol alaranjado e Uma foto do Rio Doce, em Colatina Noroeste do Espírito Santo , viralizou e tem dado o que falar nas redes sociais. O registro impressiona ao mostrar gigantes bancos de areia. A reportagem deconversou com a dona do perfil responsável pela divulgação da imagem. Segundo a esteticista Glaucia Gaviorno, a foto foi capturada por uma amiga da varanda de um prédio localizado na Avenida Beira-Rio, por volta das 16h de terça-feira (3). Ao fundo, o sol alaranjado e encoberto pelo "corredor de fumaça"

"Ela me enviou e fiquei impressionada. Como é muito tímida e não gosta de aparecer, pedi para divulgar a imagem. Horas depois, o registro já estava circulando em vários grupos e sites" Glaucia Gaviorno - Esteticista

"A foto gerou espanto nas pessoas. Por isso, é importante criar consciência, não esperar que os outros façam por nós. Temos que economizar água, pois nosso verão ainda nem chegou e a gente já está nesse estado. Estamos vendo tantas queimadas [...]. Isso tudo está trazendo malefícios às pessoas", comentou a esteticista em uma rede social.

Por que tanta areia?

Quem mora em Colatina já percebeu que os bancos de areia se tornaram parte da paisagem do Rio Doce nos últimos anos. Mas o que explica a aparição dessas grandes "ilhas"?

De acordo com o engenheiro florestal da Prefeitura de Colatina, José Carlos Loss Júnior, isso acontece pois a cidade está situada no início de uma região conhecida como "Baixo Rio Doce", onde o desnível do rio em relação ao mar é pequeno e, com isso, a vazão de água diminui. Nessa região, o rio também apresenta baixa velocidade do curso d'água, ocasionando a sedimentação da areia.

"Conforme o período de chuva, essa areia muda de lugar. Tem horas que acumula de um lado, de outro [...], há uma alteração no leito do rio. Isso também é resultado de uma degradação que a bacia do Rio Doce vem sofrendo por séculos" José Carlos Loss Júnior - Engenherio florestal e presidente do Comitê da Bacia do Rio Doce

José Carlos, que também é presidente do Comitê da Bacia do Rio Doce, comentou sobre a foto que viralizou nas redes sociais. Segundo ele, tudo depende do posicionamento da fotografia. "Se você se posicionar onde um banco de areia foi depositado, a imagem pode ficar mais impactante, como essa que viralizou", explicou.

Fomos lá

O cinegrafista Heriklis Douglas, da TV Gazeta, se posicionou em um ponto na Avenida Beira-Rio, porém, em um horário e ângulo diferentes da foto viralizada. O registro foi feito na tarde desta quarta-feira (4). Veja a situação do rio:

Bancos de areia no Rio Doce em Colatina na tarde de quarta-feira (4) Crédito: Heriklis Douglas

Risco de desabastecimento?

Apesar das imagens impactantes, José Carlos garantiu que não há risco de desabastecimento em Colatina. Segundo ele, a vazão do rio está em 180 metros cúbicos por segundo. O manancial se encontra com um metro e quatro centímetros de profundidade. "Estamos no final de uma seca e a situação não é muito fora da normalidade, embora seja uma condição que ninguém quer", disse.