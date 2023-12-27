Escassez de chuva faz bancos de areia aparecerem no Rio Doce em Colatina

Em meio ao baixo volume de chuva que tem afetado principalmente o Norte e Noroeste do Espírito Santo, a seca no Rio Doce , um dos principais mananciais do país, tem deixado a população em alerta. Em Colatina , uma das cidades abastecidas pelo rio, já é possível observar que grandes bancos de areia se destacam em vários trechos do leito, que há muitos anos já foi navegável e contribuiu para o desenvolvimento do município.

A escassez preocupa, principalmente em uma época do ano em que é comum chover na região, como no verão. Segundo Sebastião Demuner, diretor-geral do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), órgão responsável pela distribuição de água em Colatina, o acumulado de chuva neste ano foi de apenas 600 milímetros - situação diferente a do ano passado, quando o total chegou a 900 milímetros. O fato, conforme o diretor-geral, prejudica a vazão do rio.

"Hoje nós temos uma vazão na faixa de 350 metros cúbicos por segundo. Isso é muito abaixo dos últimos dois anos, quando nós tínhamos uma vazão de 800 metros cúbicos por segundo" Sebastião Demuner - Diretor-geral do Sanear

Devido à baixa vazão, a bomba de captação de água do rio já precisou ser deslocada pelo menos sete vezes neste ano. Segundo Sebastião Demuner, esse deslocamento é necessário porque quanto mais seco está o manancial, torna-se preciso fazer um trabalho de engenharia para levar a bomba a um ponto mais fundo do rio.

"Quando o rio está em condições normais, nós adentramos de 50 metros a 80 metros para captar a água. Em épocas de estiagem, temos que adentrar o rio ainda mais fundo, chegando de 150 metros a 200 metros. Tudo varia de acordo com a necessidade daquele momento e da vazão do rio", explicou o diretor-geral do Sanear.

Baixo volume de chuva faz bancos de areia aparecerem no Rio Doce

Apesar da situação, o diretor-geral do Sanear garante que não há perigo de racionamento na cidade. No entanto, ele reforça a necessidade do uso consciente da água.

"Colatina é uma cidade que, em virtude do Rio Doce, a possibilidade de faltar água é muito pequena. Mas o que a gente sempre foca é no uso racional da água, o uso consciente, evitar desperdício, para que a gente possa garantir o abastecimento da cidade", concluiu.

Situação grave no Norte do ES

Não é apenas o Rio Doce que está sendo afetado pela falta de chuva e escassez de água. O Rio São Mateus, no Norte do Espírito Santo, também tem enfrentado uma situação crítica . Por lá, a vazão do manancial está em 2%, o que significa que apenas 4.580 litros de água por segundo estão passando pelo rio – uma realidade que deveria ser de 250 mil litros de água por segundo.