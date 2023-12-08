Prefeitura de Barra de São Francisco emitiu decreto determinando o racionamento de água Crédito: Helder Souza

A Prefeitura de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo, emitiu um decreto, na tarde desta sexta-feira (8), determinando o racionamento do consumo de água, com interrupção diária do abastecimento da rede pública das 21h às 5h, a partir da próxima segunda-feira (11). O decreto tem validade de 30 dias, podendo ser prorrogado ou reduzido de acordo com a situação da falta de chuva e escassez no Estado. Ant es do município, Jaguaré, no Norte capixaba, já havia decretado a medida, iniciando na próxima quarta-feira (13).

Conforme o decreto, assinado pelo prefeito Enivaldo dos Anjos, durante o período de racionamento, ficará proibida a utilização da água para as seguintes atividades em Barra de São Francisco:

Lavagem de veículos automotores de qualquer espécie, exceto para: higienização de veículos dos serviços de saúde, veículos de transporte de passageiros, limpeza de reservatório de veículos que transportam produtos perecíveis e para cumprimentos de protocolos sanitários;

irrigação de gramados, hortas, jardins e floreiras;

reposição parcial ou total ou troca de água de piscinas de entidades, associações ou residências;

demais atividades consideradas não essenciais.

O decreto ainda determina que estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais, bem como as atividades relacionadas à construção civil, deverão restringir o uso de água.

Em caso de descumprimento, o decreto determina a aplicação de pena de advertência, além de interrupção de até 24 horas de fornecimento de água ao infrator.

Your browser does not support the audio element. Em menos de 24h, segunda cidade do ES decreta racionamento de água

São Gabriel da Palha

Além de Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha, também no Noroeste do Estado, terá que iniciar um racionamento de água caso não chova no município em até 10 dias . Segundo a prefeitura, nos últimos dois meses o nível do rio São José, que abastece os quase 39 mil habitantes da cidade, vem baixando um centímetro por dia.

Como precaução, a Prefeitura de São Gabriel da Palha informou que tem evitado lavar ruas, praças e quadras esportivas, além de carros oficiais. Os jardins da cidade também não têm sido regados com a mesma frequência. A administração municipal apelou pela conscientização da população e dos produtores rurais.

Jaguaré

Devido à falta de chuva e ao calor, o município de Jaguaré, no Norte do Estado, também decidiu iniciar um sistema de racionamento de água a partir da próxima quarta-feira (13), entre 20h e 23h . Segundo a prefeitura, será suspenso o abastecimento de água na área urbana e na comunidade de São Roque. O decreto vai valer até que a situação hídrica seja novamente considerada dentro da normalidade.

Agerh decreta estado de alerta para o ES

O Governo do Espírito Santo, por meio da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), vai decretar estado de alerta devido à falta de chuva e escassez de água. O anúncio foi realizado na tarde de quinta-feira (7) e a publicação do decreto no Diário Oficial acontece nesta sexta-feira (8).