Em menos de 24h, segunda cidade do ES decreta racionamento de água

Prefeitura de Barra de São Francisco emitiu decreto na tarde desta sexta-feira (8), iniciando racionamento na próxima segunda-feira (11); em Jaguaré, medida começa na quarta (13)

A Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, emitiu um decreto, na tarde desta sexta-feira (8), determinando o racionamento do consumo de água, com interrupção diária do abastecimento da rede pública das 21h às 5h, a partir da próxima segunda-feira (11). O decreto tem validade de 30 dias, podendo ser prorrogado ou reduzido de acordo com a situação da falta de chuva e escassez no Estado. Antes do município, Jaguaré, no Norte capixaba, já havia decretado a medida, iniciando na próxima quarta-feira (13).