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São Gabriel da Palha

Mais uma cidade do ES terá racionamento de água se não chover em 10 dias

Prefeitura disse que nos últimos dois meses o nível do Rio São José, que abastece o município, vem baixando um centímetro por dia; em Jaguaré, racionamento começa na quarta (13)

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 15:27

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

08 dez 2023 às 15:27
São Gabriel da Palha pode iniciar racionamento de água caso não chova em 10 dias
Rio São José está baixando um centímetro por dia, segundo a prefeitura Crédito: Roger Botelho
São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, terá que iniciar um racionamento de água caso não chova no município em até 10 dias. Segundo a prefeitura, nos últimos dois meses o nível do Rio São José, que abastece os quase 39 mil habitantes da cidade, vem baixando um centímetro por dia. 
Como precaução, a Prefeitura de São Gabriel da Palha informou que tem evitado lavar ruas, praças e quadras esportivas, além de carros oficiais. Os jardins da cidade também não têm sido regados com a mesma frequência. A administração municipal apelou pela conscientização da população e dos produtores rurais. 
A prefeitura destacou que o Rio São José não secou, mas já mostra os sinais da estiagem. "Em alguns pontos, em especial onde há muita irrigação, ele corre pequeno, deixando a maior parte do leito seco", acrescentou. 

São Gabriel da Palha pode iniciar racionamento de água caso não chova em 10 dias

Situação preocupante no Norte do ES

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (7), o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert, informou que o Norte capixaba está em uma situação mais grave em relação à falta de chuvas do que a Grande Vitória
O Rio São Mateus, por exemplo, está com apenas 2% da vazão esperada para o mês de dezembro. O Rio Doce, por sua vez, segue com 17% do ideal. 
Diante desse cenário, o município de Jaguaré decidiu iniciar um sistema de racionamento de água a partir da próxima quarta-feira (13), entre 20h e 23h. Segundo a prefeitura, será suspenso o abastecimento de água na área urbana e na comunidade de São Roque.
O decreto vai valer até que a situação hídrica seja novamente considerada dentro da normalidade.

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