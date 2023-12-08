Mais uma cidade do ES terá racionamento de água se não chover em 10 dias

Rio São José está baixando um centímetro por dia, segundo a prefeitura Crédito: Roger Botelho

São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo , terá que iniciar um racionamento de água caso não chova no município em até 10 dias. Segundo a prefeitura, nos últimos dois meses o nível do Rio São José, que abastece os quase 39 mil habitantes da cidade, vem baixando um centímetro por dia.

Como precaução, a Prefeitura de São Gabriel da Palha informou que tem evitado lavar ruas, praças e quadras esportivas, além de carros oficiais. Os jardins da cidade também não têm sido regados com a mesma frequência. A administração municipal apelou pela conscientização da população e dos produtores rurais.

A prefeitura destacou que o Rio São José não secou, mas já mostra os sinais da estiagem. "Em alguns pontos, em especial onde há muita irrigação, ele corre pequeno, deixando a maior parte do leito seco", acrescentou.

São Gabriel da Palha pode iniciar racionamento de água caso não chova em 10 dias

Situação preocupante no Norte do ES

O Rio São Mateus, por exemplo, está com apenas 2% da vazão esperada para o mês de dezembro. O Rio Doce, por sua vez, segue com 17% do ideal.

Diante desse cenário, o município de Jaguaré decidiu iniciar um sistema de racionamento de água a partir da próxima quarta-feira (13), entre 20h e 23h. Segundo a prefeitura, será suspenso o abastecimento de água na área urbana e na comunidade de São Roque.