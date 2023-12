Mais uma cidade do ES terá racionamento de água se não chover em 10 dias

Prefeitura disse que nos últimos dois meses o nível do Rio São José, que abastece o município, vem baixando um centímetro por dia; em Jaguaré, racionamento começa na quarta (13)

São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, terá que iniciar um racionamento de água caso não chova no município em até 10 dias. Segundo a prefeitura, nos últimos dois meses o nível do Rio São José, que abastece os quase 39 mil habitantes da cidade, vem baixando um centímetro por dia.