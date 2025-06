É o amor...

'Vivendo' em hospital no ES há 2 meses, mulher é pedida em casamento no Dia dos Namorados

Entre idas e vindas ao hospital, Alef e Gabriele ficaram 9 meses no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, durante uma gravidez de risco e o nascimento do filho. História do casal é marcada por reviravoltas

Publicado em 12 de junho de 2025 às 19:09

Em frente à utin, Alef pediu a mulher em casamento colocou a aliança no dedo de Gabriele Crédito: Roberto Pratti

O Dia dos Namorados de 2024 marcou o início da história de Gabriele e Alef. Ao longo do último ano, o casal viu a vida virar de cabeça para baixo: durante a gravidez, Gabriele foi diagnosticada com uma infecção na medula e, desde então, os dois têm vivido no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, Grande Vitória, acompanhando o filho que nasceu prematuro.>

Em meio à espera pela alta, Alef decidiu surpreender Gabriele e a pediu em casamento neste 12 de junho, exatamente um ano após se conhecerem. A história do casal começou quando o arquiteto Alef Rocha, de 31 anos, convidou a influenciadora digital Gabriele Machado, de 25 anos, para uma feijoada na casa dele. Os dois moram em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo.>

Foi uma data muito especial. Eu convidei para a Feijoada dos Solteiros, a gente se conheceu, deu o primeiro beijo. Foi muito especial por ser o nosso primeiro dia juntos. Ficou marcado nas nossas vidas” Alef Rocha Noivo

Gabriele foi ao evento sem pretensão de se envolver com Alef, mas o amor acabou falando mais alto. "Ele me convidou e eu fui, mas só entre amigos mesmo. A gente acabou ficando e se afastou. Passou um mês, estava deprimida em casa, e ele me chamou para um show. Dali, ele me levou para ver o nascer do sol, me pediu um beijo... E não nos separamos mais", contou.>

O pedido de namoro veio em seguida. Um tempo depois, o convite para morarem juntos. "Percebi que ele era uma pessoa que eu queria ter na minha vida. Romântico, aventureiro. Eu sempre tive o sonho de engravidar. Ele já tem outros dois filhos, mas disse que queria também. E aí acabou que a gente começou a viver um monte de coisa, como se não houvesse amanhã", completou Gabriele.>

Gabriele e Alef comemoraram um ano de relacionamento com pedido de casamento especial em hospital do Espírito Santo. Crédito: Roberto Pratti

Os dois planejaram a gravidez e, em poucos meses, Gabriele engravidou. Junto disso, vieram as dificuldades: ela descobriu uma infecção na medula e chegou a ficar sem o movimento das pernas. "Era uma dor que eu não consigo nem falar. Era muito forte, eu gritava".>

Em meio ao tratamento e às dificuldades, Alef e Gabriele ficaram cada vez mais unidos. "Ele me dava banho, largou o trabalho e ficava o tempo todo comigo. Na enfermaria, ele mesmo me trocava. Era muito paciente, cuidou 100% de mim".>

Quando Gabriele completou 7 meses de gestação, foi diagnosticada com uma pré-eclâmpsia e precisou fazer uma cesária de emergência. Ela teve complicações, fez um parto desacordada e só conseguiu ver o filho um dia depois. O filho, batizado de Bernardo, nasceu prematuro, com apenas 1,025kg. Mas, desde então, está recebendo tratamento no hospital. Ao todo, entre idas e vindas, Gabriele e Alef "viveram" nove meses no hospital.>

Alef surpreendeu a amada co hospital e cantou ao pedi-la em casamento Crédito: Roberto Pratti

"Ele saiu da incubadora, precisou de transfusão de sangue, começou a respirar sozinho. Hoje, ele está com 2 meses e estamos aguardando para receber alta", lembrou Gabriele.>

A alta está planejada para esta sexta-feira (13), um dia depois do aniversário de um ano do casal. Para celebrar o momento e marcar o Dia dos Namorados, Alef preparou mais uma surpresa (uma das muitas que ele já fez nesse último ano), e pediu Gabriele em casamento.>

Gostei muito da surpresa, não esperava menos dele. Sempre foi muito romântico. Eu estava desconfiando que Bernardo ia receber alta, mas fui surpreendida com o pedido" Gabriele Machado Influenciadora digital

Alef contou com o apoio do hospital para o pedido. Segundo a administração do hospital, todos os cuidados necessários foram tomados e o pedido emocionou não só o casal, mas também os profissionais e pacientes que acompanham a história da família. >

"Histórias como a do Alef e da Gabriele nos lembram que o hospital é também espaço de amor, esperança e recomeços. É uma honra poder fazer parte desse momento", disse a diretoria de Cuidados Integrais do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Alessandra Bernardino.>

A influenciadora digital caiu em lágrimas, de emoção, ao ser pedida em casamento Crédito: Roberto Pratti

*Com informações do g1 ES>

