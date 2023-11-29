Seca no Norte do ES: 12 cidades se reúnem para definir ações de emergência

Encontro aconteceu em Pinheiros Crédito: Divulgação/ProdNorte

Diante do período de estiagem, representantes de 12 municípios do Norte do Espírito Santo se reuniram em Pinheiros , na manhã de terça-feira (28), para discutir estratégias para enfrentar as consequências da condição climática. Está sendo estudada a possibilidade de que prefeituras de cidades em situação mais críticas decretem estado de emergência.

Participaram da reunião representantes de Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, São Mateus, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e Vila Pavão, que fazem parte do Consórcio Público ProdNorte. O encontro teve a presença também de autoridades da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros.

Em alguns deles há o registro de falta de água e redução do nível de rios. Se for necessário, o estado de emergência permite o acesso a recursos federais ou estaduais e renegociação de dívidas de produtores rurais em bancos, por exemplo.