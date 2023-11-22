Peixes morrem em meio à seca e mau cheiro incomoda moradores em Rio Bananal

A falta de chuva e a consequente seca tem causado a morte de diversos peixes no Rio Bananal, manancial que corta a cidade que leva o mesmo nome no Norte do Espírito Santo . Além da preocupação com a falta d'água, moradores e comerciantes da região central do município, se queixam queixado do mau cheiro proveniente da morte desses peixes.

A dona de casa Maria da Penha Helmer Fortes mora do lado do canal que passa pela cidade. Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, ela contou que tem se incomodado com a situação.

"A gente sente até sufoco com esse mau cheiro. Já tá descendo até urubu para pegar os peixes", comentou a dona de casa.

Mau cheiro dos peixes mortos incomodam os moradores em meio à seca em Rio Bananal Crédito: Célio Ferreira

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Rio Bananal, Leonardo Vasconcelos, a situação é consequência direta da onde de calor que atingiu o Estado nos últimos dias. Para resolver o problema do mau cheiro, o município já planeja fazer uma limpeza no canal.

"Nós estaremos fazendo o resgate desses peixes e vamos destiná-los para um aterro sanitário e eliminar a questão do odor", afirmou o secretário.

Falta de chuva tem preocupado moradores de Rio Bananal Crédito: Célio Ferreira

O Rio Bananal é um dos mananciais que abastece a cidade e devido à falta de chuva e ao aumento do consumo de água devido ao calor, o nível do rio tem abaixado a cada dia mais. Em alguns pontos do manancial, o solo de pedra, que antes ficava totalmente submerso, já está quase todo seco.