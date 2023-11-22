Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Situação crítica

Peixes morrem em meio à seca e mau cheiro incomoda moradores em Rio Bananal

Com a escassez de chuva associada à onda de calor, o nível do rio que corta a cidade baixou e até secou em alguns pontos, causando a mortalidade dos animais
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

22 nov 2023 às 18:18

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 18:18

A falta de chuva e a consequente seca tem causado a morte de diversos peixes no Rio Bananal, manancial que corta a cidade que leva o mesmo nome no Norte do Espírito Santo. Além da preocupação com a falta d'água, moradores e comerciantes da região central do município, se queixam queixado do mau cheiro proveniente da morte desses peixes. 
A dona de casa Maria da Penha Helmer Fortes mora do lado do canal que passa pela cidade. Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, ela contou que tem se incomodado com a situação. 
"A gente sente até sufoco com esse mau cheiro. Já tá descendo até urubu para pegar os peixes", comentou a dona de casa. 
Seca deixa peixes mortos e mau-cheiro em Rio Bananal
Mau cheiro dos peixes mortos incomodam os moradores em meio à seca em Rio Bananal Crédito: Célio Ferreira
Segundo o secretário de Meio Ambiente de Rio Bananal, Leonardo Vasconcelos, a situação é consequência direta da onde de calor que atingiu o Estado nos últimos dias. Para resolver o problema do mau cheiro, o município já planeja fazer uma limpeza no canal. 
"Nós estaremos fazendo o resgate desses peixes e vamos destiná-los para um aterro sanitário e eliminar a questão do odor", afirmou o secretário. 
Seca deixa peixes mortos e mau-cheiro em Rio Bananal
Falta de chuva tem preocupado moradores de Rio Bananal Crédito: Célio Ferreira
O Rio Bananal é um dos mananciais que abastece a cidade e devido à falta de chuva e ao aumento do consumo de água devido ao calor, o nível do rio tem abaixado a cada dia mais. Em alguns pontos do manancial, o solo de pedra, que antes ficava totalmente submerso, já está quase todo seco. 
De acordo com o prefeito da cidade, o problema da seca é recorrente e afeta diretamente a economia do município, que é um dos maiores produtores de café do Estado. "Nós vamos até os produtores de café para conscientizá-los, para que eles soltem um pouco das represas para abastecer a população de Rio Bananal", finalizou. 

Veja Também

'Bebo água da chuva', diz uma das mais de 600 mil pessoas sem água tratada

ES recomenda proibir uso de água para lavar calçadas e regar jardins

Governo vai decretar estado de atenção para economizar água no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio Bananal ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados