Cidade do Espírito Santo recebe alerta laranja de onda calor; veja qual

Outras cidades capixabas apareceram em um segundo alerta do Inmet, mas para perigo potencial de baixa umidade. Esse aviso começa às 10h desta quinta e vai até as 21h do mesmo dia. Nesses municípios, segundo o órgão, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.