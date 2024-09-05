Cidade do Espírito Santo recebe alerta laranja de onda calor; veja qual

Uma única cidade do Espírito Santo recebeu um alerta laranja, ou seja, de perigo, para onda de calor nesta quinta-feira (5). O aviso foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e é válido durante todo o dia, até 23h59. O município que apareceu na lista foi Iúna, no Sul capixaba. Segundo o órgão, há risco para a saúde, já que as temperaturas podem ficar até 5 °C acima da média.
Outras cidades capixabas apareceram em um segundo alerta do Inmet, mas para perigo potencial de baixa umidade. Esse aviso começa às 10h desta quinta e vai até as 21h do mesmo dia. Nesses municípios, segundo o órgão, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Cidades que receberam o alerta de baixa umidade:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Colatina
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Iúna
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Vila Pavão
Nesses pontos, a recomendação do Inmet é que os moradores bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas e evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.