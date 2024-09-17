Homem é detido por causar incêndio perto de casas em Mimoso do Sul

Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia Militar no bairro Pinicão, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, suspeito de ter provocado um incêndio em vegetação perto de casas. Por conta da fumaça, crianças precisaram ser levadas para um hospital.
Conforme ocorrência registrada pela PM, o suspeito de atear o fogo foi encontrado no local, observando o incêndio. Ao ser questionado pelos policiais, ele confessou que foi ele quem provocou as chamas na vegetação para que ficasse limpa.
O local estava muito seco, com várias residências próximas. Diversos moradores relataram que tentaram conversar com o homem para que não ateasse fogo, mas ele continuou a causar as chamas. Algumas crianças, conforme o registro, foram levadas para um hospital porque passaram mal por inalarem fumaça.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar e apagar o incêndio. Com o homem havia uma caixa de fósforos já usada. O suspeito foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por provocar incêndio em mata ou floresta, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde está à disposição da Justiça.