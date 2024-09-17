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Crianças passaram mal

Homem é detido por causar incêndio perto de casas em Mimoso do Sul

Segundo a PM, algumas crianças que inalaram fumaça em decorrência das chamas precisaram ser levadas para um hospital; fato ocorreu na noite de terça-feira (17)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 set 2024 às 10:06

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 10:06

Homem é detido por causar incêndio perto de casas em Mimoso do Sul
Homem é detido por causar incêndio perto de casas em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ PM
Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia Militar no bairro Pinicão, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, suspeito de ter provocado um incêndio em vegetação perto de casas. Por conta da fumaça, crianças precisaram ser levadas para um hospital.
Conforme ocorrência registrada pela PM, o suspeito de atear o fogo foi encontrado no local, observando o incêndio. Ao ser questionado pelos policiais, ele confessou que foi ele quem provocou as chamas na vegetação para que ficasse limpa.
Homem é detido por causar incêndio perto de casas em Mimoso do Sul
Homem é detido por causar incêndio perto de casas em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ PM
O local estava muito seco, com várias residências próximas. Diversos moradores relataram que tentaram conversar com o homem para que não ateasse fogo, mas ele continuou a causar as chamas. Algumas crianças, conforme o registro, foram levadas para um hospital porque passaram mal por inalarem fumaça.
Homem é detido por causar incêndio perto de casas em Mimoso do Sul
Homem é detido por causar incêndio perto de casas em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ PM
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar e apagar o incêndio. Com o homem havia uma caixa de fósforos já usada. O suspeito foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.  Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por provocar incêndio em mata ou floresta, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde está à disposição da Justiça.

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