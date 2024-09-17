Homem é detido por causar incêndio perto de casas em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ PM

Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, suspeito de ter provocado um incêndio em vegetação perto de casas. Por conta da fumaça, crianças precisaram ser levadas para um hospital. Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia Militar no bairro Pinicão, em, no Sul do Espírito Santo, suspeito de ter provocado um incêndio em vegetação perto de casas. Por conta da fumaça, crianças precisaram ser levadas para um hospital.

Conforme ocorrência registrada pela PM, o suspeito de atear o fogo foi encontrado no local, observando o incêndio. Ao ser questionado pelos policiais, ele confessou que foi ele quem provocou as chamas na vegetação para que ficasse limpa.

Homem é detido por causar incêndio perto de casas em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ PM

O local estava muito seco, com várias residências próximas. Diversos moradores relataram que tentaram conversar com o homem para que não ateasse fogo, mas ele continuou a causar as chamas. Algumas crianças, conforme o registro, foram levadas para um hospital porque passaram mal por inalarem fumaça.

Homem é detido por causar incêndio perto de casas em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ PM