Guarapari: combate a incêndio em Área de Proteção Ambiental dura uma semana

Nesta segunda, equipes do Corpo de Bombeiros atuam no resfriamento da área da turfa e no combate direto de focos de incêndio remanescentes. Já uma equipe do Iema realiza monitoramento com quadriciclos e combate a focos.

Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, as chamas haviam consumido uma área equivalente a 400 campos de futebol até a quinta-feira (12). Como forma de combate, o Corpo de Bombeiros realizou um aceiro (faixa de terreno sem vegetação que funciona como barreira contra a propagação do fogo) na frente da sede do parque para impedir que o fogo atingisse uma área maior de vegetação.