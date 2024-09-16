Guarapari: combate a incêndio em Área de Proteção Ambiental dura uma semana

O combate ao incêndio que atinge a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari, já dura uma semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, que está atuando em conjunto com equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o fogo segue controlado e confinado em uma única área, sem maiores riscos de propagação.
De acordo com o Iema, incêndio começou na noite do dia 9. Desde então, o esforço de servidores do órgão e do Corpo de Bombeiros era para evitar que o fogo continuasse e também impedir que as chamas chegassem ao Parque Estadual Paulo César Vinha, que fica bem próximo ao local atingido pelas chamas. O espaço chegou a ser fechado temporariamente para visitação.
Nesta segunda, equipes do Corpo de Bombeiros atuam no resfriamento da área da turfa e no combate direto de focos de incêndio remanescentes. Já uma equipe do Iema realiza monitoramento com quadriciclos e combate a focos.
Na última quinta-feira (12), o Governo do Estado divulgou imagens dos pontos quentes no local, capturadas pelo sensor de calor do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Secretaria da Casa Militar (confira acima).
Área atingida
Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, as chamas haviam consumido uma área equivalente a 400 campos de futebol até a quinta-feira (12). Como forma de combate, o Corpo de Bombeiros realizou um aceiro (faixa de terreno sem vegetação que funciona como barreira contra a propagação do fogo) na frente da sede do parque para impedir que o fogo atingisse uma área maior de vegetação.
*Carol Leal é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da jornalista Júlia Afonso.