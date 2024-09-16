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Fogo controlado

Guarapari: combate a incêndio em Área de Proteção Ambiental dura uma semana

Segundo Corpo de Bombeiros, não há mais riscos de propagação; nesta segunda-feira (16) equipes atuam no resfriamento e monitoramento da área afetada
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

16 set 2024 às 18:33

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 18:33

O combate ao incêndio que atinge a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari, já dura uma semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, que está atuando em conjunto com equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o fogo segue controlado e confinado em uma única área, sem maiores riscos de propagação.
De acordo com o Iema, incêndio começou na noite do dia 9. Desde então, o esforço de servidores do órgão e do Corpo de Bombeiros era para evitar que o fogo continuasse e também impedir que as chamas chegassem ao Parque Estadual Paulo César Vinha, que fica bem próximo ao local atingido pelas chamas. O espaço chegou a ser fechado temporariamente para visitação.
Nesta segunda, equipes do Corpo de Bombeiros atuam no resfriamento da área da turfa e no combate direto de focos de incêndio remanescentes. Já uma equipe do Iema realiza monitoramento com quadriciclos e combate a focos.
Na última quinta-feira (12), o Governo do Estado divulgou imagens dos pontos quentes no local, capturadas pelo sensor de calor do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Secretaria da Casa Militar (confira acima).

Área atingida

Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, as chamas haviam consumido uma área equivalente a 400 campos de futebol até a quinta-feira (12). Como forma de combate, o Corpo de Bombeiros realizou um aceiro (faixa de terreno sem vegetação que funciona como barreira contra a propagação do fogo) na frente da sede do parque para impedir que o fogo atingisse uma área maior de vegetação.
*Carol Leal é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da jornalista Júlia Afonso.

Mais sobre o caso:

Incêndio em APA de Guarapari é considerado 'controlado', dizem Bombeiros

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