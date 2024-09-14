Incêndio em APA de Guarapari é considerado 'controlado', dizem Bombeiros

O incêndio que atinge a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari, há cinco dias, deste a última segunda-feira (9), é considerado controlado, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação disse que não houve avanço do fogo em novas frentes, e explicou que o trabalho de combate às chamas segue em andamento neste sábado (14).
Após sobrevoo de monitoramento com drone, os militares realizam resfriamento de áreas com pontos quentes no bairro de Jabuticaba e próximo à Rodovia do Sol. “O foco que existia em Ilha do Sol foi extinto. Equipes do Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) realizam o resfriamento da região de turfa às margens do Rio Una”, diz nota enviada pelo Corpo de Bombeiros.
As chamas começaram na noite de segunda-feira (9). Em um intervalo de poucos dias, uma parte considerável da área foi destruída, como mostram imagens de satélite. O combate ao fogo em parte da APA indica menor risco para o Parque Estadual Paulo César Vinha, que, preventivamente, foi fechado para visitação.