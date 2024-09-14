Incêndio em APA de Guarapari é considerado 'controlado', dizem Bombeiros

Após sobrevoo de monitoramento com drone, os militares realizam resfriamento de áreas com pontos quentes no bairro de Jabuticaba e próximo à Rodovia do Sol. “O foco que existia em Ilha do Sol foi extinto. Equipes do Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) realizam o resfriamento da região de turfa às margens do Rio Una”, diz nota enviada pelo Corpo de Bombeiros.