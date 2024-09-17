Incêndio já atinge o Parque Mata das Flores há um mês em Castelo

O incêndio no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, segue destruindo a unidade de conservação, que possui fragmentos florestais de Mata Atlântica, um mês após início dos trabalhos de combate. Nesta terça-feira (17), Corpo de Bombeiros, equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e até moradores da região ainda atuam no local.
As chamas já destruíram mais de 140 hectares de mata, além de matar e ferir animais. O Iema, responsável pela administração do parque, disse que atuou durante toda a segunda-feira (16) para extinguir o incêndio, fazendo uma linha de resfriamento na face norte de uma montanha do local.
Nesta terça-feira, o órgão disseque as equipes seguem atuando no controle do fogo, margeando essa montanha, e apagando focos de fogo na mata. “Além dos materiais dos órgãos estaduais, os trabalhos também contam com apoio de equipamentos de moradores da região, como bombas de irrigação de café”, divulgou, em nota.