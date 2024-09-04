Incêndio continua e animais são resgatados em Mata das Flores, Castelo

Incêndio em Castelo: fogo continua em Mata das Flores e animais são resgatados Crédito: Divulgação/ Iema

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) seguem, nesta quarta-feira (4), atuando no incêndio que atinge o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo , no Sul do Espírito Santo. Além do combate efetivo às chamas, estão sendo feitos aceiros para impedir o avanço das queimadas, iniciadas em meados de agosto.

O coordenador operacional de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, Marcelo Nascimento, 10 servidores do Iema e 12 bombeiros atuam nas frentes de trabalho deste o domingo (1º), quando o fogo voltou a atingir a unidade de conservação.

“Temos equipes em campo tentando conter o avanço do incêndio, até fazendo um aceiro em outra região para não avançar para novas áreas de floresta. Temos dificuldade de deslocamento do terreno. O Notaer está de sobreaviso para dar apoio e deslocamento de pessoal”, explicou em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

Resgate de animais

Até a última atualização desta matéria, a equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) havia encontrado quatro animais com vida no incêndio do Parque Estadual Mata das Flores. Entre eles, um filhote de tamanduá e um de gambá, resgatados sem as respectivas mães, que provavelmente morreram no incêndio. Eles receberam os primeiros cuidados e foram enviados para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz.