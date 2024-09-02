Bombeiros, Iema e Notaer atuam em incêndio em Mata das Flores, Castelo

Novos focos de incêndio surgiram no último fim de semana no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros disse que desde o final da tarde de domingo (1º) estão em combate às chamas. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) também atua na região nesta segunda-feira (2). Em meados de agosto, o fogo já havia atingido o local.
Segundo os Bombeiros, foram identificados alguns novos focos na região próxima ao Morro das Antenas, dentro do parque, e os trabalhos para conter as chamas foram iniciados no domingo, com a realização de aceiros e combate direto. A região é de difícil acesso por se caracterizar como mata fechada e região de vale.
Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o fogo se alastrou de uma maneira fora do comum e a situação é complicada. Nesta segunda-feira, equipes do órgão e dos Bombeiros tentam extinguir os focos, com apoio da aeronave do Notaer.