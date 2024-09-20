Juíza mantém preso motorista que atropelou e matou idosa na Serra

Segundo a Polícia Militar , relatos apontam que Oziel Brito Lima avançou o sinal vermelho e atingiu a idosa na faixa de pedestres. Ele deixou o local sem prestar socorro e acabou perseguido por 500 metros e agredido por um grupo de motociclistas, que não foram identificados posteriormente. O condutor, informou a PM, apresentava sinais de embriaguez e foi detido. Ele acabou autuado por homicídio culposo, omissão de socorro e dirigir embriagado.

Na audiência de custódia, o Ministério Público do Espírito Santo recomendou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva - conforme decidido posteriormente pela juíza Raquel de Almeida Valinho. Por outro lado, a defesa solicitou a liberdade provisória de Oziel Brito Lima sem o pagamento de fiança. A defesa destacou que o condutor do carro não tem antecedentes criminais, tem um emprego, residência fixa e família formada.

Durante a audiência, a defesa citou que Oziel apresenta hipossuficiência - termo que indica que o indivíduo não está em condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial.

Oziel Brito Lima, de 39 anos, preso após atropelar e matar uma idosa de 71 anos Crédito: Roberto Pratti

Considerando os detalhes da ocorrência descritos pela Polícia Militar e os posicionamentos da defesa e do MPES, a juíza decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva. Conforme a Secretaria de Estado da Justiça, Oziel Brito Lima está detido no Centro de Triagem de Viana (CTV).

Mariza Valone Paulinho, vítima do acidente na Serra Crédito: Arquivo pessoal