Motorista foi perseguido e agredido após matar idosa atropelada na Serra

Após a tentativa de fuga e agressão sofrida, o condutor foi detido por militares. Oziel se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas a PM afirmou que os policiais confeccionaram o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, constatando por sinais observados pelos agentes que estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. O homem de 39 anos foi conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra.