Motorista foi perseguido e agredido após matar idosa atropelada na Serra

O motorista do carro que atropelou e matou a idosa de 71 anos quando a vítima estava atravessando a Avenida Eldes Scherrer de Souza, em Laranjeiras, na Serra, na faixa de pedestres, chegou a fugir do local do acidente, mas foi perseguido por 500 metros e agredido por motociclistas que presenciaram o atropelamento na tarde de quarta-feira (18). Mariza Valone Paulinho morreu ainda no local. O condutor, identificado como Oziel Brito Lima, de 39 anos, foi preso. Um vídeo registrado por uma câmera do outro lado da avenida mostra o momento da batida. O carro branco passa pela faixa de pedestres, onde Mariza Valone Paulinho estava atravessando. Pessoas ao redor se assustaram e chegaram a colocar as mãos na cabeça após a colisão. Na quinta-feira (19), a Justiça decidiu manter preso o motorista que atropelou e matou a idosa.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motorista avançou o sinal vermelho, atropelando a idosa no momento em que ela atravessava a avenida na faixa de pedestres. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada para prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A Polícia Científica informou que o corpo de Mariza foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Vitória.
Após a tentativa de fuga e agressão sofrida, o condutor foi detido por militares. Oziel se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas a PM afirmou que os policiais confeccionaram o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, constatando por sinais observados pelos agentes que estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. O homem de 39 anos foi conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou na quarta-feira (18) que a ocorrência seguia em andamento e que o condutor ainda seria ouvido na delegacia. Nesta quinta-feira (19), a reportagem da TV Gazeta apurou que Oziel Brito Lima foi autuado em flagrante por homicídio culposo, omissão de socorro e por dirigir embriagado.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta