Atropelamento complica trânsito em avenida de Laranjeiras, na Serra

Um atropelamento na Avenida Eldes Scherrer de Souza, no bairro Laranjeiras, na Serra, próximo ao supermercado Extrabom, na tarde desta quarta-feira (18). Segundo o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra, o acidente ocorreu no sentido BR 101 - Jacaraípe. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi ao local e a via foi totalmente interditada para atendimento à ocorrência.