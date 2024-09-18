Morre idosa atropelada em avenida na Serra e motorista é preso

A vítima do atropelamento na Avenida Eldes Scherrer de Souza, em Laranjeiras, na tarde desta quarta-feira (18), é uma idosa de 71 anos, que acabou morrendo no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada para prestar socorro, mas constatou que a vítima não resistiu aos ferimentos. O condutor do carro que atropelou a senhora deixou o local sem prestar socorro, mas acabou detido. A vítima foi identificada como Mariza Valone Paulinho. Na quinta-feira (19), a Justiça decidiu manter preso o motorista que atropelou e matou a idosa.
A Polícia Militar disse que testemunhas relataram aos policiais que um veículo seguia na avenida, sentido Laranjeiras - Feu Rosa, quando avançou o sinal vermelho e atropelou a idosa, que estava atravessando na faixa de pedestres. Após o atropelamento, o condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro. "Conforme as informações, motociclistas que presenciaram o acidente seguiram o veículo e conseguiram abordá-lo cerca de 500 metros a frente. O motorista teria sofrido agressões por parte desses motociclistas, que não foram identificados", disse a PM.
O condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo confeccionado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, pois apresentava sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar. Conforme apurado pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o homem preso é Oziel Brito Lima, de 39 anos. O condutor foi conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por homicídio culposo e por dirigir sob efeito de álcool.