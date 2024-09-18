Morre idosa atropelada em avenida na Serra e motorista é preso

A Polícia Militar disse que testemunhas relataram aos policiais que um veículo seguia na avenida, sentido Laranjeiras - Feu Rosa, quando avançou o sinal vermelho e atropelou a idosa, que estava atravessando na faixa de pedestres. Após o atropelamento, o condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro. "Conforme as informações, motociclistas que presenciaram o acidente seguiram o veículo e conseguiram abordá-lo cerca de 500 metros a frente. O motorista teria sofrido agressões por parte desses motociclistas, que não foram identificados", disse a PM.