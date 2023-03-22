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Crime

Homem é preso por furto de sacas de café e receptação em Muniz Freire

Além das sacas de café furtadas, adubo, ferramentas e uma motocicleta com restrição de furto / roubo foram recuperadas durante ação da Polícia Militar

Publicado em 22 de Março de 2023 às 12:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mar 2023 às 12:31
Homem de 76 anos é preso por furtos de sacas de café no Caparaó
Homem de 76 anos é preso por furtos de sacas de café no Caparaó Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Um homem de 76 anos foi preso suspeito de furto qualificado e receptação de mais de 15 sacas de café, avaliadas em mais de R$ 13,6 mil. O crime ocorreu no interior de Muniz Freire, na Região do Caparaó, nesta terça-feira (21). Segundo a Polícia Militar, além do produto, a corporação recuperou adubo e uma motocicleta, itens que também haviam sido roubados.
A Polícia Militar informou que policiais foram informados sobre o furto e, por meio de imagens do videomonitoramento da Associação Comunitária de Vila de São João, na zona rural do município, observaram veículos suspeitos na estrada principal da localidade seguindo em direção à propriedade rural onde aconteceu o furto.
No depósito de outra propriedade da região, foram encontradas as sacas de café e ferramentas roubadas em outras ocorrências de furtos recentes. Foram recuperadas 12 sacas de café arábica, 20 sacos de adubo, uma motocicleta, um veículo clonado com restrição de furto, roçadeiras, motosserra, soprador, bombas agrícolas, três sacas de café conilon e um celular.
De acordo com a PM, o suspeito de 73 anos foi conduzido para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e os objetos foram restituídos aos proprietários. A Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e receptação, e encaminhado para o Sistema Prisional.

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