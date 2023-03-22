Homem é preso por furto de sacas de café e receptação em Muniz Freire

Homem de 76 anos é preso por furtos de sacas de café no Caparaó

A Polícia Militar informou que policiais foram informados sobre o furto e, por meio de imagens do videomonitoramento da Associação Comunitária de Vila de São João, na zona rural do município, observaram veículos suspeitos na estrada principal da localidade seguindo em direção à propriedade rural onde aconteceu o furto.