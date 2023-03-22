Polícia apreende 4 kg de pasta base de cocaína em casa em Cachoeiro

Segundo a PM, os militares estavam em patrulhamento na Rua Idalina Bolognini, quando receberam informações sobre prática de tráfico de drogas ocorrendo em uma residência na região.

Dentro da casa, os policiais encontraram 3 kg de pasta base de cocaína, em tabletes; e outra porção da droga, de 1,380 kg. Maconha, crack, balanças de precisão, sacola com ácido bórico, éter, ampolas de epinefrina, lidocaína e um colete tático foram apreendidos e levados para a delegacia regional em Cachoeiro de Itapemirim.