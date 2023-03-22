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Tráfico de drogas

Polícia apreende 4 kg de pasta base de cocaína em casa em Cachoeiro

Apreensão aconteceu após a Polícia Militar receber denúncias de que residência era usada para tráfico de drogas; nenhum suspeito foi localizado durante a ação

Publicado em 22 de Março de 2023 às 10:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mar 2023 às 10:21
Polícia apreende pasta base de cocaína em casa usada para tráfico em Cachoeiro
Polícia apreende pasta base de cocaína em casa usada para tráfico em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar
Após receber denuncias anônimas sobre uma casa usada como ponto de tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (20), a Polícia Militar foi ao local, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e apreendeu quatro quilos de pasta base de cocaína dentro da residência. Nenhum suspeito foi localizado no momento da ação.
Segundo a PM, os militares estavam em patrulhamento na Rua Idalina Bolognini, quando receberam informações sobre prática de tráfico de drogas ocorrendo em uma residência na região.
Dentro da casa, os policiais encontraram 3 kg de pasta base de cocaína, em tabletes; e outra porção da droga, de 1,380 kg. Maconha, crack, balanças de precisão, sacola com ácido bórico, éter, ampolas de epinefrina, lidocaína e um colete tático foram apreendidos e levados para a delegacia regional em Cachoeiro de Itapemirim.

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