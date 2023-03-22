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Suposto sequestro

Briga por ciúmes em praia termina com dois homens presos na Serra

Jovem de 24 anos trocou agressões com a companheira e chegou a arrastá-la para dentro de um carro; amigo que estava junto era evadido da prisão e também acabou detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2023 às 08:40

Publicado em 22 de Março de 2023 às 08:40

Dois homens foram presos na noite dessa terça-feira (21) após se envolverem em uma briga motivada por ciúmes na Praia de Bicanga, na Serra. Um jovem de 24 anos trocou agressões com a companheira e chegou a arrastá-la para dentro de um carro estacionado na orla. O amigo que dirigiu o veículo era fugitivo da prisão e também acabou detido depois da confusão.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por pessoas que viram a vítima ser levada a força para o automóvel e acharam que se tratava de um sequestro. No acionamento, por volta das 20h, elas informaram o modelo e a placa do carro, que passou a ser procurado pelas equipes.
Na Avenida Brasil, os suspeitos foram avistados, mas não obedeceram as ordens de parada. O acompanhamento continuou e o carro foi abordado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Limoeiro. De dentro dele saíram os dois homens e a mulher – que estava "bem assustada e machucada".
Aos policiais, ela disse que foi agredida com tapas e socos pelo companheiro, mas não revelou o que motivou as agressões. O jovem de 24 anos, por sua vez, disse que a mulher, de mesma idade, teve uma crise de ciúmes enquanto estavam com amigos na praia e, por isso, começaram a se agredir mutuamente.
Segundo o registro policial, a mulher apresentava um corte no nariz, hematomas no pescoço e escoriações no rosto. Por isso, ela chegou a ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina. Já ele parecia ter levado uma mordida no peito e tinha machucados nos braços, nas costas e no rosto.
Os dois foram levados para o Plantão Especializado da Mulher. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 24 anos, foi autuado em flagrante por três crimes: lesão corporal, injúria e ameaça. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana e não teve o nome divulgado.

Fugitivo recapturado

O carro onde estava o casal era dirigido por um amigo deles – que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme consta no boletim da PM. Quando o automóvel foi abordado no bairro Jardim Limoeiro, o rapaz de 26 anos chegou a passar um nome falso, mas acabou descoberto.
Com a identidade correta em mãos, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, por ter fugido do presídio. Ele foi levado para a Delegacia Regional da Serra e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O nome dele também não foi divulgado.
De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), o homem fugiu da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha no dia 16 de dezembro do ano passado. Ele saiu para trabalhar e não voltou à unidade após o expediente. Ele cumpria pena por disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa.
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