Mulher é resgatada e ex-marido é preso por mantê-la em cárcere privado no ES

Uma mulher de 49 anos foi resgatada na manhã desta segunda-feira (20), após ser sequestrada e mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro, no interior de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , após receber uma denúncia a equipe conseguiu localizar a casa para onde a mulher foi levada e prender o suspeito.

Na denúncia anônima, o informante relatou que viu quando o homem havia colocado à força a ex-esposa em um carro de cor prata e tomando destino desconhecido. A PM fez buscas e conseguiu localizar a residência onde a vítima era mantida, situada próximo a uma estrada que liga o distrito de São José do Sobradinho ao Distrito de São João do Sobrado.

No local, os policiais foram informados que testemunhas viram o suspeito escondendo o carro em uma plantação, para dar impressão de que não havia ninguém na residência.

Ao se aproximarem da casa, com todas as janelas e portas fechadas, os militares anunciaram a presença e o suspeito abriu a porta principal, momento em que foi detido e a vítima resgatada.

A mulher contou para os policiais que estava indo até uma clínica onde seria atendida por um psicólogo, quando foi surpreendida com a chegada do ex-companheiro, que a levou a força para a residência onde moravam.

Foram horas presa dentro da casa até a chegada dos militares. Conforme a vítima, não houve agressões físicas ou psicológicas por parte do suspeito. Ela ainda informou possuir medida protetiva contra seu ex-marido, pois estava recém-separada.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Questionado pelo motivo de ter levado sua ex-mulher para o local onde estavam, o homem relatou aos militares que se tratava de uma tentativa de acertar as coisas entre o casal.