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Em Boa Esperança

Mulher é resgatada e ex-marido é preso por mantê-la em cárcere privado no ES

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anonima sobre o sequestro e a equipe conseguiu localizar a casa para onde a vítima foi levada; prisão ocorreu no mesmo local

Publicado em 21 de Março de 2023 às 16:24

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 mar 2023 às 16:24
Uma mulher de 49 anos foi resgatada na manhã desta segunda-feira (20), após ser sequestrada e mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro, no interior de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, após receber uma denúncia a equipe conseguiu localizar a casa para onde a mulher foi levada e prender o suspeito.
Na denúncia anônima, o informante relatou que viu quando o homem havia colocado à força a ex-esposa em um carro de cor prata e tomando destino desconhecido. A PM fez buscas e conseguiu localizar a residência onde a vítima era mantida, situada próximo a uma estrada que liga o distrito de São José do Sobradinho ao Distrito de São João do Sobrado.
No local, os policiais foram informados que testemunhas viram o suspeito escondendo o carro em uma plantação, para dar impressão de que não havia ninguém na residência.
Ao se aproximarem da casa, com todas as janelas e portas fechadas, os militares anunciaram a presença e o suspeito abriu a porta principal, momento em que foi detido e a vítima resgatada.
A mulher contou para os policiais que estava indo até uma clínica onde seria atendida por um psicólogo, quando foi surpreendida com a chegada do ex-companheiro, que a levou a força para a residência onde moravam.
Foram horas presa dentro da casa até a chegada dos militares. Conforme a vítima, não houve agressões físicas ou psicológicas por parte do suspeito. Ela ainda informou possuir medida protetiva contra seu ex-marido, pois estava recém-separada.
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Questionado pelo motivo de ter levado sua ex-mulher para o local onde estavam, o homem relatou aos militares que se tratava de uma tentativa de acertar as coisas entre o casal.
O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia. A Polícia Civil informou que o ele foi autuado pelos crimes art 147 (ameaça) e art 148 (Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado) e foi encaminhado ao presídio.

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