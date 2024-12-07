Irmãos são baleados após homem invadir a casa da família na Serra

Dois irmãos foram baleados dentro da casa em que moram em Vista da Serra I, na Serra, na noite de sexta-feira (6). Tudo aconteceu depois de um homem invadir a casa da família. O criminoso logo disparou contra um adolescente de 17 anos, que fugiu do imóvel e, em seguida, contra o mais velho, de 21.
A Polícia Militar foi acionada, e o adolescente baleado foi encontrado em uma rua do bairro. Ele e o irmão foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. O jovem de 21 anos relatou à PM que o atirador fugiu em um carro.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a publicação da reportagem ninguém havia sido detido.
Ajude a polícia
Qualquer informação que auxilie na investigação policial pode ser repassada anonimamente para o Disque-Denúncia, pelo número 181. A ligação é gratuita. Quem preferir, pode denunciar pela internet, no site do serviço policial.