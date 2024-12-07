Tiroteio, morte e disparos contra unidade da PM em Nova Almeida, na Serra

Os PMs narraram em boletim de ocorrência que não revidaram os tiros, e se abrigaram. Momentos depois, saíram e uma pessoa foi encontrada baleada no meio da rua. Eles a colocaram em uma viatura e levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, também na Serra. O homem chegou a receber atendimento médico, mas morreu. O nome dele não foi divulgado.