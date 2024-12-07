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Violência

Tiroteio, morte e disparos contra unidade da PM em Nova Almeida, na Serra

Policiais narraram em boletim de ocorrência que não revidaram os tiros, e se abrigaram. Momentos depois, saíram e uma pessoa foi encontrada baleada no meio da rua

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 10:18

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

07 dez 2024 às 10:18
Uma pessoa morre e dupla em moto atira contra o 3º Pelotão da Polícia Militar, em Nova Almeida, na Serra.
3º Pelotão da Polícia Militar, em Nova Almeida, na Serra Crédito: Alice Souza
Um tiroteio deixou um homem morto e assustou os moradores de Nova Almeida, na Serra, na madrugada deste sábado (7). Tudo aconteceu por volta de 1h30 na Praça dos Pescadores, próximo ao 3º Pelotão da Polícia Militar. Os agentes ouviram barulhos de tiros e, quando foram checar, viram dois homens em uma moto saindo da região — um deles chegou a atirar contra a unidade policial durante a fuga.
Os PMs narraram em boletim de ocorrência que não revidaram os tiros, e se abrigaram. Momentos depois, saíram e uma pessoa foi encontrada baleada no meio da rua. Eles a colocaram em uma viatura e levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, também na Serra. O homem chegou a receber atendimento médico, mas morreu. O nome dele não foi divulgado.
Tiroteio, morte e disparos contra unidade da PM em Nova Almeida, na Serra
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Nenhum suspeito havia sido detido até a publicação da reportagem. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para os trabalhos da Polícia Científica.

Ajude a polícia

Qualquer informação que auxilie na investigação policial pode ser repassada anonimamente para o Disque-Denúncia, pelo número 181. A ligação é gratuita. Quem preferir, pode denunciar pela internet, no site do serviço policial.

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