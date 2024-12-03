Casal vai à delegacia e acaba preso por suspeita de assassinato em Piúma

Um homem de 41 anos e uma mulher de 32 anos acabaram presos após procurarem a delegacia de Piúma , litoral Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (2). Segundo o delegado Vitor Alano, eles foram verificar se havia algo contra eles na polícia e encontraram mandados de prisões em aberto. Eles são suspeitos pela morte de Gilson dos Santos Carriço , de 57 anos, encontrado morto na manhã da última sexta-feira, dia 29 de novembro.

Imagens de câmeras de segurança registram o casal correndo pela rua, logo após o crime. A vítima foi morta com seis facadas e o crime ocorreu no bairro Lago Azul.

De acordo com Alano, o casal contou que recebeu uma informação para checar se havia algo contra eles e na delegacia receberam voz de prisão. “Na sexta conseguimos imagens do casal nas proximidades do local do crime. Conseguimos identificar e pedimos pelas prisões”, disse o delegado.

Os golpes foram dados por Leoni dos Santos, de 41 anos. A companheira dele, Priscila de Oliveira Marcilio, de 32 anos, segundo o delegado, também estava no local do crime. Um desentendimento entre as partes está ligada à motivação do homicídio, que segue em apuração.