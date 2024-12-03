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Sul do Estado

Casal vai à delegacia e acaba preso por suspeita de assassinato em Piúma

O homem e a mulher foram verificar se existiam pendências sobre eles e receberam voz de prisão do delegado por um crime cometido há poucos dias

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 18:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 dez 2024 às 18:55
Um homem de 41 anos e uma mulher de 32 anos acabaram presos após procurarem a delegacia de Piúma, litoral Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (2). Segundo o delegado Vitor Alano, eles foram verificar se havia algo contra eles na polícia e encontraram mandados de prisões em aberto. Eles são suspeitos pela morte de Gilson dos Santos Carriço, de 57 anos, encontrado morto na manhã da última sexta-feira, dia 29 de novembro.
Imagens de câmeras de segurança registram o casal correndo pela rua, logo após o crime. A vítima foi morta com seis facadas e o crime ocorreu no bairro Lago Azul.
De acordo com Alano, o casal contou que recebeu uma informação para checar se havia algo contra eles e na delegacia receberam voz de prisão. “Na sexta conseguimos imagens do casal nas proximidades do local do crime. Conseguimos identificar e pedimos pelas prisões”, disse o delegado.
Os golpes foram dados por Leoni dos Santos, de 41 anos. A companheira dele, Priscila de Oliveira Marcilio, de 32 anos, segundo o delegado, também estava no local do crime. Um desentendimento entre as partes está ligada à motivação do homicídio, que segue em apuração.
Ambos foram conduzidos a presídios regionais e estão à disposição da Justiça.

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