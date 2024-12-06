Mulher mantida em cárcere privado é resgatada pela PM em São Gabriel

Caso é investigado pela Delegacia São Gabriel da Palha Crédito: Polícia Civil

Segundo a PM, uma equipe foi até o local onde havia sido denunciado e lá encontrou a vítima. A mulher contou aos militares que estava em casa, na última segunda-feira (2), quando os homens invadiram o local e a levaram para uma área de mata. Depois sofreu os atos de violência física.

Ao ser questionada sobre a motivação do crime, a vítima relatou que recebeu uma ligação há cerca de três meses de um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas e que está preso no Rio de Janeiro, dizendo que ela, a partir daquele momento, seria a mulher dele. No domingo (1º), quando ele ligou, ela terminou o envolvimento que tinham, mas ele a ameaçou de morte.

Após as agressões, a mulher disse que foi obrigada a ficar na casa da ex-cunhada, que também afirmou ter sido ameaçada, segundo a PM. A vítima identificou aos policiais um dos suspeitos, de 19 anos, levado para a delegacia do município. Ela depois foi encaminhada ao Hospital São Marcos. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 19 anos, conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, foi autuado em flagrante por privar alguém indevidamente de sua liberdade. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.