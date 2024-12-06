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Bairro Aymorés

Mulher mantida em cárcere privado é resgatada pela PM em São Gabriel

Vítima relatou que foi levada para uma área de mata, depois foi agredida fisicamente e teve o cabelo raspado pelos suspeitos

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 18:29

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 dez 2024 às 18:29
Delegacia São Gabriel da Palha
Caso é investigado pela Delegacia São Gabriel da Palha Crédito: Polícia Civil
Uma mulher de 28 anos foi resgatada pela Polícia Militar após ser mantida em cárcere privado em uma casa do bairro Aimorés, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (4). A vítima relatou à corporação que foi agredida por três indivíduos e depois teve o cabelo raspado. Um dos suspeitos, de 19 anos, foi localizado e preso.
Segundo a PM, uma equipe foi até o local onde havia sido denunciado e lá encontrou a vítima. A mulher contou aos militares que estava em casa, na última segunda-feira (2), quando os homens invadiram o local e a levaram para uma área de mata. Depois sofreu os atos de violência física.
Ao ser questionada sobre a motivação do crime, a vítima relatou que recebeu uma ligação há cerca de três meses de um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas e que está preso no Rio de Janeiro, dizendo que ela, a partir daquele momento, seria a mulher dele. No domingo (1º), quando ele ligou, ela terminou o envolvimento que tinham, mas ele a ameaçou de morte.
Após as agressões, a mulher disse que foi obrigada a ficar na casa da ex-cunhada, que também afirmou ter sido ameaçada, segundo a PM. A vítima identificou aos policiais um dos suspeitos, de 19 anos, levado para a delegacia do município. Ela depois foi encaminhada ao Hospital São Marcos. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dela.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 19 anos, conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, foi autuado em flagrante por privar alguém indevidamente de sua liberdade. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.

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