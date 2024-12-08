Jovem é vítima de estupro e tentativa de homicídio em Colatina

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Colatina Crédito: Governo do ES

Uma jovem de 19 anos relatou para a Polícia Militar ter sido vítima de estupro e de uma tentativa de homicídio na localidade de Serra do Alvarenga, na zona rural de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a corporação, uma equipe foi acionada na manhã de sábado (7) após a mulher, nua, pedir socorro a uma moradora da região.

A PM informou que, quando se deslocava para o local, os militares encontraram a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que estava conduzindo a vítima ao hospital. Após o atendimento inicial na unidade médica, a jovem contou aos policiais que foi violentada e agredida após aceitar acompanhar um homem que conheceu em um bar na noite anterior.

Segundo a mulher, ela saiu com o indivíduo, mas, no trajeto, desconfiou e pediu para voltar. Nesse momento, o homem desviou para uma estrada de terra, onde a agrediu, a puxou pelos cabelos, arrancou as roupas e a estuprou. Em seguida, a jovem contou que ele a chutou, tentou estrangulá-la e enterrá-la na areia. A vítima conseguiu se desvencilhar, e o suspeito fugiu, levando as roupas dela e dois celulares.

A PM informou que a mulher foi levada até a Delegacia Regional de Colatina para registrar a ocorrência. A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Civil sobre o procedimento adotado no caso.

Em nota, a PC afirmou que a vítima compareceu à 15ª Delegacia Regional de Colatina, na manhã de sábado (7) e deu andamento ao boletim de ocorrência registrado pela PM por estupro.