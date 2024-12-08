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Zona rural

Jovem é vítima de estupro e tentativa de homicídio em Colatina

Mulher de 19 anos foi encaminhada para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, para realizar exame de corpo de delito

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 10:19

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 dez 2024 às 10:19
15ª Delegacia Regional de Colatina
Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Colatina  Crédito: Governo do ES
Uma jovem de 19 anos relatou para a Polícia Militar ter sido vítima de estupro e de uma tentativa de homicídio na localidade de Serra do Alvarenga, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a corporação, uma equipe foi acionada na manhã de sábado (7) após a mulher, nua, pedir socorro a uma moradora da região.
A PM informou que, quando se deslocava para o local, os militares encontraram a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que estava conduzindo a vítima ao hospital. Após o atendimento inicial na unidade médica, a jovem contou aos policiais que foi violentada e agredida após aceitar acompanhar um homem que conheceu em um bar na noite anterior.
Segundo a mulher, ela saiu com o indivíduo, mas, no trajeto, desconfiou e pediu para voltar. Nesse momento, o homem desviou para uma estrada de terra, onde a agrediu, a puxou pelos cabelos, arrancou as roupas e a estuprou. Em seguida, a jovem contou que ele a chutou, tentou estrangulá-la e enterrá-la na areia. A vítima conseguiu se desvencilhar, e o suspeito fugiu, levando as roupas dela e dois celulares.
A PM informou que a mulher foi levada até a Delegacia Regional de Colatina para registrar a ocorrência. A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Civil sobre o procedimento adotado no caso.
Em nota, a PC afirmou que a vítima compareceu à 15ª Delegacia Regional de Colatina, na manhã de sábado (7) e deu andamento ao boletim de ocorrência registrado pela PM por estupro.
"As diligências iniciais e medidas legais foram adotadas pela PC, sendo feito o encaminhamento para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, para realizar exame de corpo de delito. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.  Como se trata de crime contra a dignidade sexual detalhes não serão divulgados, uma vez que o procedimento corre sob sigilo", finalizou.      

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