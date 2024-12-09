Acidente com duas carretas, guincho e carro fere uma pessoa e trava a BR 101 em Anchieta

Um acidente entre duas carretas, um guincho e ainda um carro travou a BR 101, na altura do km 367 em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (9). Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida para um hospital da região, segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia. O trânsito chegou a fluir no sistema pare e siga, mas foi liberado por volta de 17h.
A Polícia Rodoviária Federal informou que foi acionada para um engavetamento e uma equipe foi deslocada parra o local.
Fotos do local do acidente
O Centro de Controle Operacional da Eco101, detalhou que a ocorrência foi registrada às 13h12, no quilômetro 367, em Anchieta, e envolveu duas carretas, um caminhão, um guincho e um carro. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital.