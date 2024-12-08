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Em Guriri

Motociclista morre após colisão com carro em São Mateus

Motorista do automóvel declarou à PM que a vítima teria feito uma ultrapassagem indevida e depois perdeu o controle da moto

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 12:28

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 dez 2024 às 12:28
Local onde aconteceu o acidente em São Mateus
Local onde aconteceu o acidente em São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um motociclista de 41 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima teve o óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no local.
O condutor do carro declarou à Polícia Militar que trafegava na via, com outras duas pessoas no carro, quando a moto, que seguia no sentido contrário, realizou uma ultrapassagem em local proibido, perdeu o controle e bateu contra o veículo que ele dirigia.
O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Depois, ele foi conduzido até a Delegacia Regional de São Mateus. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Civil sobre o procedimento adotado no caso.
Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na tarde deste sábado (07), às 17h20, para uma ocorrência de tombamento com vítima fatal, na rodovia Othovarino Duarte Santos, no bairro Guriri, em São Mateus. "O corpo da vítima, um homem de 41 anos, foi encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", afirmou.
Segundo a Polícia Civil, o condutor do veículo, de 27 anos, foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacias de Infrações Penais e Outras (Dipo)", finalizou.

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