Motociclista morre após colisão com carro em São Mateus

Local onde aconteceu o acidente em São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista de 41 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima teve o óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no local.

O condutor do carro declarou à Polícia Militar que trafegava na via, com outras duas pessoas no carro, quando a moto, que seguia no sentido contrário, realizou uma ultrapassagem em local proibido, perdeu o controle e bateu contra o veículo que ele dirigia.

O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Depois, ele foi conduzido até a Delegacia Regional de São Mateus. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Civil sobre o procedimento adotado no caso.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na tarde deste sábado (07), às 17h20, para uma ocorrência de tombamento com vítima fatal, na rodovia Othovarino Duarte Santos, no bairro Guriri, em São Mateus. "O corpo da vítima, um homem de 41 anos, foi encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", afirmou.